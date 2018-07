Morgen-Update für Mittwoch, den 25.7.2018: Brände in Griechenland, Brexit und Elektro-Flugtaxis

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Wissenschaft] Wegweisendes EuGH-Urteil über neue Gentechnik steht bevor.

[Panorama] Mehr als 70 Menschen starben bei den schwersten Waldbränden in Griechenland seit Jahrzehnten – Drei Tage Staatstrauer angeordnet.

[Wirtschaft] Die US-Regierung wird Milliardenhilfen für die Landwirtschaft bereitstellen, um Folgen des Handelsstreits unter anderem mit China und der EU zu mildern.

[International] May will in Zukunft selbst mit EU über Brexit verhandeln.

[Inland] Der Bürgermeister der Stadt Villach und Bezirkswahlleiter, Günther Albel, bekennt sich im Prozess wegen Gesetzesbruchs bei der Bundespräsidentenwahl für schuldig.

[Innovation] Elektro-Flugtaxi soll in München in wenigen Jahren starten.

[Wetter] Am Mittwoch scheint meist von der Früh weg die Sonne, nur inneralpin gibt es am Morgen lokal ein paar Restwolken. Tagsüber bilden sich lockere Schönwetterwolken. Am Nachmittag nimmt jedoch die Schauer- und Gewitterneigung landesweit zu. Ganz ausschließen kann man einen kurzen Schauer oder ein Gewitter nirgends. 23 bis 31 Grad.

[Zum Tag] Am 25. Juli 1828 wurde dem Wiener Ignaz Bösendorfer vom Magistrat gestattet, das Klaviermachergewerbe auszuüben. Die Klaviere der Marke Bösendorfer erlangten in der Folge Weltruf.