Thiem startet souverän in Hamburg

Die Nummer eins des Turniers setzt sich in zwei Sätzen gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet durch

Der topgesetzte Österreicher Dominic Thiem hat bei den German Open der Tennisprofis in Hamburg das Achtelfinale erreicht. In 82 Minuten setzte sich der 24-Jährige gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet mit 6:4, 6:2 durch.

In der Runde der letzten 16 trifft der Finalist der diesjährigen French Open am Donnerstag auf John Millman aus Australien, der in der ersten Runde Jan-Lennard Struff aus Deutschland mit 7:5, 6:3 ausgeschaltet hatte. (sid, red, 24.7.2018)