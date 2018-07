Ryanair droht Streikenden mit Jobverlust

600 Flüge wurden diese Woche gestrichen, Ryanair kontert Piloten auf Twitter

Wien – Der irische Billigflieger Ryanair kommt nicht aus den Turbulenzen. Am Mittwoch und Donnerstag legt ein Teil des Bordpersonals der Airline die Arbeit nieder. In Spanien, Italien, Portugal und Belgien wurden deshalb jeweils 300 Flüge gestrichen. Auch in der vergangenen Woche und am Dienstag kam es zu Flugausfällen, weil irische Piloten gegen schlechte Arbeitsbedingungen protestiert hatten.

Die Angestellten der Airline fordern mehr Lohn und mehr Urlaub. Außerdem wollen sie durchsetzen, dass das Kabinenpersonal in den vier Streikländern nach dem dort geltenden Arbeitsrecht angestellt wird und nicht nach jenem Irlands.

Entschuldigung bei Kunden

Ryanair selbst zeigt sich angesichts der Pilotenstreiks nicht besonders verständnisvoll. Die Airline entschuldigte sich auf Twitter bei ihren irischen Gästen, deren Flüge aufgrund des "unnötigen Streiks einer kleinen Minderheit" ausgefallen sind. Laut der Meldung verdienen irische Ryanair-Piloten zwischen 150.000 und 200.000 Euro pro Jahr. Für die Airline kein Grund zu streiken: "Unsere Piloten sollten die Probleme in unserer Arbeitsgruppe lösen und nicht mehr den Urlaub ihrer Kunden stören." Gleichzeitig bedankte sich das Unternehmen bei jenen 75 Prozent der Piloten, die "normal arbeiten".

Die Twitter-Nachricht kommt nur einen Tag, nachdem Ryanair-Chef Michael O'Leary streikende Mitarbeiter vor Jobverlust gewarnt hat. Würden die Arbeitsniederlegungen weiter anhalten, könnte es zu Kürzungen im Winterflugplan kommen. Das könnte laut O'Leary zu einer Verkleinerung der Flotte und Jobverlusten führen.

Der Streik hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf Österreich. Ryanair selbst fliegt nicht nach Österreich, das Tochterunternehmen Laudamotion ist vom Streik nicht betroffen. Aufgrund der Ausfälle im europäischen Flugnetz könne es jedoch zu Verspätungen kommen. (red, 23.7.2018)