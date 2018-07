Frauenprojekte in Österreich von massiven Budgetkürzungen betroffen

Die Liste der Frauenvereine, die von Kürzungen betroffen sind, wird immer länger. Ein Überblick, um wie viel Geld und um welche Vereine es sich handelt

Es sind oft kleine Summen, für die Arbeit der betroffenen Vereine können sie aber entscheidend für deren Arbeit sein. Das Frauenministerium hat vielen feministischen Organisationen für das kommende Jahr die Fördergelder gestrichen. 5.500 Euro waren es etwa beim Verein One Billion Rising, der Aktionen gegen Gewalt in der Öffentlichkeit organisiert, die feministische Publikation "L'Homme" muss mit 5.000 Euro beziehungsweise 20 Prozent weniger Budget auskommen, beim Verein Frauensolidarität sind es 22.000 Euro weniger, und das Filmfestival für Frauen "Tricky Women" kämpft mit einer Kürzung von 10.000 Euro. Betroffen sind auch Organisationen, die teilweise bereits seit den 1970ern feministische Arbeit leisten.

In einer gemeinsamen Aussendung der betroffenen Vereine heißt es, noch weitere Vereine seien betroffen. Weil Informationen über Kürzungen aber erst mündlich ausgesprochen wurden, würden diese noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Frauenring-Chefin Klaudia Frieben spricht sogar davon, dass Vereine keine öffentliche Kritik mehr an der Regierungspolitik aus Sorge vor Kürzungen üben würden.

Hier die Namen der Vereine, die in den letzten sieben bis acht Monaten von Budgetkürzungen und/oder gänzlicher Streichung der Förderung in Kenntnis gesetzt wurden. Die Liste wird laufend aktualisiert.