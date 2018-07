Braucht Österreich ein Museum für Fotografie?

Für

Österreich braucht ein Fotomuseum, das sich mit der Fotografie von ihrer Frühzeit bis zu aktuellen Entwicklungen auseinandersetzt. Dieses Museum muss gemäß den vier Grundpfeilern, die für Museen gelten, geführt werden: Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln.

Es kann nicht die primäre Aufgabe eines Fotomuseums sein, wie eine Kunsthalle möglichst alle zeitgenössischen Fotografinnen und Fotografen zu sammeln und zu präsentieren (was in aktuellen Diskussionen aber immer wieder zu hören ist). Auch soll es kein "österreichisches" Fotomuseum sein. Die historischen Grundlagen der Fotografie sind zwar in etlichen Bereichen Österreichern zu verdanken; die Sammlung des Museums muss aber unbedingt international ausgerichtet sein, auf jeden Fall beginnend in der Frühzeit der Fotografie, also ca. ab 1840.

Das Sammeln könnte direkt am Kunstmarkt erfolgen. Im Gegensatz zur bildenden Kunst sind Fotografien auch aus der klassischen Moderne noch immer zu relativ moderaten Preisen am Markt verfügbar. Zusätzlich kann man aus sogar in Österreich vorhandenen Privatsammlungen und natürlich aus bereits in fast allen Bundesmuseen vorhandenen Fotosammlungen Dauerleihgaben für ein Museum requirieren.

Mit Sicherheit lassen sich publikumswirksame Ausstellungen zu den verschiedenen Arbeitsweisen und Stilen oder zu Materialkunde zusammenstellen. Es ist wichtig, die Fotografie in den Kanon der Allgemeinbildung einzubinden. Dann könnte es ähnlich selbstverständlich werden, eine Arbeit Edward Westons von einer Man Rays (oder für Österreich: Heinrich Kühns von einer Trude Fleischmanns) zu unterscheiden, wie es bereits selbstverständlich ist, einen Rubens von einem van Gogh zu unterscheiden.

Um das in Österreich durchzusetzen, braucht es auf jeden Fall ein eigenständiges Fotomuseum und unabdingbar mindestens einen Lehrstuhl für Fotografiegeschichte. Damit würde dieser Teil der Kulturgeschichte endlich auch in Österreich präsenter werden. (Johannes Faber, 25.7.2018)