Femen-Mitgründerin in Paris gestorben

Oxana Schatschko wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden

Paris – Eine Mitgründerin der ukrainischen feministischen Protestgruppe Femen ist gestorben. Oxana Schatschko wurde am am Montag tot in ihrer Wohnung in Paris gefunden, wo sie als Malerin lebte, gab die Gruppe am Dienstag bekannt.

Seit ihrer Gründung in Kiew im Jahr 2008 erlangte die Gruppe durch zumeist halbnackte Auftritte Bekanntheit in ganz Europa. Femen kämpft unter anderem gegen Sextourismus, Homophobie und religiöse Institutionen. (red, 24.7.2018)