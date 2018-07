"Babylon Berlin": Dritte Staffel fix

Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries schreiben neue Folgen nach Volker Kutschers "Der stumme Tod"

Berlin – Gereon Rath ermittelt weiter: Das "Babylon Berlin"-Team Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries arbeitet derzeit an den Büchern für zehn neue Folgen einer dritten Staffel der Krimiserie, die auf dem Volker Kutscher-Roman "Der stumme Tod" beruht. Ab Herbst wird die Serie in Berlin und Umgebung sowie in Nordrhein-Westfalen gedreht. In den Hauptrollen sind wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen.

Die erste und zweite Staffel von "Babylon Berlin" umfassten je acht Folgen und liefen im Herbst 2017 auf Sky. Ende des Jahres läuft sie im Free-TV auf ARD und voraussichtlich auch im ORF.

moviepilot trailer

"Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film. (red, 24.7.2018)