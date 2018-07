Spielergewerkschaft: RB Salzburg auch in Tabelle der anderen Art top

Nahezu perfekte Noten für den Meister, Austria hinkt hinterher – Laut VdF-Umfrage zahlen fünf Vereine nicht pünktlich

Wien – Red Bull Salzburg liegt auch in der von der Spielergewerkschaft VdF jährlich erstellten "Tabelle der anderen Art" souverän an der Spitze. In einer Umfrage unter den Spielern erhielt Salzburg mit 69 von 70 möglichen Punkten fast eine perfekte Bewertung. Auf Rang zwei scheint Rapid (65) auf. In der Ersten Liga wurde Salzburgs Partnerverein Liefering (68) am besten benotet.

Abgefragt und bewertet wurden sieben Punkte: Pünktlichkeit der Auszahlung von Gehältern, Klarheit der Verträge, Lohnfortzahlung bei Verletzungen, Informationsaustausch zwischen Management und Mannschaft, Image des Klubs, medizinische Betreuung im Verein und angemessene Ausrüstung.

"Auffällig ist, dass fünf Vereine offensichtlich nicht pünktlich zahlen. Nach wie vor scheint es auch Aufholbedarf in der medizinischen Betreuung zu geben. In der zweiten Liga verdeutlichen die Ergebnisse, dass nicht jeder Klub im Profifußball angekommen scheint und dass die bevorstehende Ligareform längst überfällig ist", hieß es in einer Aussendung der VdF. (APA, 24.7.2018)

Die Bundesliga-Tabelle der anderen Art:

1. RB Salzburg 69 Punkte

2. Rapid 65

3. Sturm Graz 63

4. Mattersburg 60

5. Altach 55

5. LASK 55

7. Austria Wien 54

7. St. Pölten 54

9. Admira 51

10. WAC 47