Die zweite Staffel von "4 Blocks" startet im Herbst

Fortsetzung der gefeierten Serie über eine türkische Gang in Berlin

Wien –Die gefeierte Serie 4 Blocks geht in die zweite Runde. Die Originalserie von TNT Serie startet am 11. Oktober, wieder mit dem charismatischen Toni (Kida Khodr Ramadan) in der Hauptrolle. Sieben neue Folgen immer donnerstags um 21 Uhr als deutsche Erstausstrahlung. Die Serie erzählt von Gangkriminalität in Berlin-Neukölln.

Die zweite Staffel setzt ein Jahr nach dem Ende der letzten Folge der ersten Staffel. Soviel verrät der Sender zum Inhalt: "Abbas (Veysel Gelin) steht wegen Mordes vor Gericht, Amara (Almila Bagriacik) hat mit Latif (Massiv) einen Neuanfang gewagt und Toni kann endlich wie erhofft ins Immobiliengeschäft einsteigen. Doch seine Versuche, den Einfluss der Familie auszubauen, bringen nicht nur seine Ehe in Gefahr, denn die mächtigen al-Saafis geben die Kontrolle über Berlin nicht kampflos auf."

moviepilot trailer

4 Blocks wurde von Wiedemann & Berg Television, TNT Serie und dem Autoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowie Marvin Kren (entwickelt. In der zweiten Staffel – erneut von Hackfort, Konrad und Kropf geschrieben – führen Oliver Hirschbiegel (Der Untergang) und Özgür Yıldırım (Nur Gott kann mich richten) Regie. Marvin Kren, der die erste Staffel inszenierte, fungiert neben Quirin Berg und Max Wiedemann sowie auf Senderseite Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder als Executive Producer. Co-Executive Producer ist Sven Miehe. David Schütter (Das kalte Herz, Werk ohne Autor), Uwe Preuss (Operation Zucker), Rapperin Eunique und Rapper GZUZ und andere verstärken den Cast.

4 Blocks entwickelt hat Marvin Kren. Der Wiener Regisseur dreht demnächst die erste österreichische Netflix-Produktion gemeinsam mit dem ORF, die Thrillerserie Freud. (red, 24.7.2018)