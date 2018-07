Wegweisendes EuGH-Urteil über neue Gentechnik steht bevor

Der EuGH entscheidet heute, ob mit neuen Verfahren wie der Gen-Schere CRISPR veränderte Organismen unter das Gentechnikgesetz fallen

Der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen, das Wohlergehen der Tiere und die Belange der Umwelt – diese weitreichenden, hehren Ziele werden mit den europäischen Regeln für die Verwendung von genetisch veränderten Organismen (GVO) verfolgt. GVO-Richtlinien existieren seit Anfang der 1990er-Jahre und wurden immer wieder aktualisiert. Für heute, Mittwoch, wird eine richtungsweisende Entscheidung erwartet: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt darüber, ob neuere Methoden der Gentechnik unter das alte Gesetz fallen oder nicht.

Früchte, die nicht braun werden, virusresistente Gurken und Sojabohnen, bei deren Verarbeitung weniger Transfettsäuren entstehen: Die Liste der Pflanzenzüchtungen, die mithilfe sogenannter Genome-Editing-Verfahren erzeugt wurden, wächst stetig. An dürreresistentem Mais, Weizen ohne Allergene und Gemüsepflanzen, die weniger Spritzmittel benötigen, wird intensiv gearbeitet. Auch weitaus exotischere Ideen gibt es zuhauf.

Doch während sich die Technologien hinter diesen Innovationen rasant entwickeln, hinkt die Gesetzgebung hinterher: Noch ist in der EU weitgehend ungeklärt, ob Züchtungen, die mithilfe von Methoden wie der Gen-Schere CRISPR/Cas9 erzeugt wurden, unter das strenge Gentechnikgesetz fallen oder nicht. Der EuGH soll nun die rechtliche Bewertung von Organismen liefern, die mit CRISPR und vergleichbaren Verfahren hergestellt wurden.

Keine transgenen Organismen

Dabei steht eine große Frage im Raum: Wird der Begriff des genetisch veränderten Organismus prozessorientiert oder ergebnisorientiert verstanden? Mit anderen Worten: Soll der Prozess, Erbgut zu verändern nach der GVO-Richtlinie behandelt werden oder liegt der Fokus darauf, ob das Endprodukt auch auf natürlichem Weg entstehen könnte oder nicht.

Im Unterschied zu klassischen gentechnischen Verfahren entstehen durch Genome-Editing-Techniken in der Pflanzenzucht häufig keine transgenen Organismen. Es werden also keine artfremden Gene in das Erbgut eingebaut, sondern vorhandene Gene gezielt ausgeschaltet oder Mutationen ausgelöst, die zum gewünschten Zuchtergebnis führen sollen. Solche Veränderungen könnten theoretisch auch auf natürliche Weise oder mit herkömmlichen Zuchtmethoden erreicht werden. Zudem hinterlässt CRISPR keine Spuren im Endprodukt.

Das heißt: Wird ein Pflanzengenom ohne Fremd-DNA verändert, ist am Ende gar nicht ersichtlich, ob es sich um eine natürliche Mutation handelt, um das Ergebnis einer Züchtung mit herkömmlichen Methoden oder ob mit Genome-Editing nachgeholfen wurde.

Damit ist eine Kontrolle kaum durchführbar, es entfällt aber auch ein wesentlicher Kritikpunkt von Gentechnikgegnern, die unkalkulierbare Risiken für Umwelt und Konsumenten durch das Einbringen von Fremdgenen befürchten. Bei den Diskussionen über die gesetzliche Einstufung solcherart veränderter Pflanzen gehen die Wogen trotzdem hoch.

Folgenreiche Entscheidung

Kritiker und Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace warnen vor unkontrolliertem Anbau und Risiken, denen Verbraucher ohne ihr Wissen ausgesetzt würden. Viele Wissenschafter sehen in CRISPR/Cas9 hingegen nichts anderes als eine moderne Zuchtmethode, aufgrund ihrer Präzision vielleicht sogar die biologisch verträglichste. Behandlungen mit Chemikalien oder Röntgenstrahlen, die seit Jahrzehnten gang und gäbe sind, tun auf brachialere und ungenauere Weise letztlich nichts anderes: Sie lösen Mutationen aus, die nützlich oder schädlich sein können.

Die Entscheidung, die der EuGH nun anlässlich einer Klage französischer Landwirtschafts- und Naturschutzorganisationen treffen muss, ist folgenreich: Organismen, die als gentechnisch verändert definiert werden, unterliegen strengsten Auflagen. Sie müssen langwierige und teure Zulassungsverfahren durchlaufen und gekennzeichnet werden. In Österreich ist ihr Anbau generell verboten. Werden CRISPR-Produkte aber nicht als gentechnisch veränderte Organismen eingestuft, gelten für sie dieselben Vorschriften wie für herkömmlich gezüchtete Pflanzen.

Einschätzung des Generalanwalts

Das Urteil wurde mehrfach verschoben, im Jänner gab der Generalanwalt des EuGH, Michal Bobek, aber eine Stellungnahme zur rechtlichen Bewertung des Verfahrens ab: Darin heißt es, dass mit CRISPR und vergleichbaren Techniken erzeugte Organismen nicht als gentechnisch verändert anzusehen sind, wenn die Veränderungen auch auf natürliche Weise entstanden sein könnten. Zudem empfahl er, dass die Mitgliedsstaaten eigene, strengere Regeln für diese Verfahren aufstellen können sollen. Ob der EuGH dieser Einschätzung folgt, wird sich am Mittwoch zeigen.

Das traditionell Gentechnik-skeptische Österreich würde in diesem Fall die Herstellung von CRISPR-Produkten zwar wahrscheinlich verbieten, es könnte aber nicht verhindert werden, dass entsprechende Produkte aus anderen EU-Ländern importiert werden. Für heimische Nahrungsmittelhersteller wäre dies ein Wettbewerbsnachteil.

Offener Brief aus dem Handel

Es könnte aber auch entschieden werden, dass die EU-Länder gemeinsam jedes einzelne Verfahren überprüfen und darüber urteilen, welche unter die EU-Definition von Gentechnik fallen und welche nicht. Dass die neuen Verfahren generell freigegeben werden, gilt als unwahrscheinlich.

Jene, die CRISPR und Co skeptisch gegenüber stehen, und für Produkte, die mit neuen Methoden der Gentechnik bearbeitet worden sind, eine Regulierung und Kennzeichnungspflicht sehen wollen, argumentieren vor allem mit dem Vorsorgeprinzip und der Wahlfreiheit. In einem offenen Brief an die EU-Kommission forderten führende österreichische Lebensmittelhandels-Vertreter kürzlich, dass mit neuer Gentechnik hergestellte Produkte "im Sinne des Vorsorgeprinzips einer fundierten Risikobewertung unterzogen werden müssen, bevor sie für den Anbau oder die Verwendung als Lebensmittel zugelassen werden".



Rechtliches Neuland

Einen klaren rechtlichen Rahmen gibt es bisher nur in wenigen Ländern. 2015 entschied Argentinien, dass modifizierte Pflanzen, die keine artfremden Gene enthalten, nicht unter Gentechnikrichtlinien fallen. Im selben Jahr stellte Schweden fest, dass die EU-Definition gentechnisch veränderte Pflanzen ohne Fremdgene nicht einschließt. In den USA, wo in den vergangenen Jahren einige CRISPR-Lebensmittel zum Verkauf zugelassen wurden, entschied man zunächst von Fall zu Fall, bis im März 2018 gen-editierte Pflanzen ohne Fremd-DNA generell von Gentechnikgesetzen ausgenommen wurden.

Neuseeland hat hingegen 2016 einen restriktiven Beschluss gefasst: Dort gelten für alle Pflanzen, deren Erbgut editiert wurde, die Richtlinien für Gentechnik – egal ob artfremde Gene eingeschleust wurden oder nicht. (David Rennert, Tanja Traxler, 25.7.2018)