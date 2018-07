Totale Mondfinsternis: Ihre besten Fotos

Am Freitag kommt es zur längsten Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos davon!

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird sich die Erde zwischen Sonne und Mond befinden. Damit steht der Mond im Schatten der Erde, was als Mondfinsternis bezeichnet wird. Mit 43 Minuten ist diese totale Mondfinsternis die längste des 21. Jahrhunderts – allerdings leider nicht zur Gänze: Der Mond geht in Österreich erst kurz vor Beginn der Totalität, um 21.30 Uhr, auf.

Anblick der roten Scheibe

In Wien oder Graz wird der Mond um 20.29 Uhr aufgehen, in Klagenfurt um 20.32 Uhr, in Linz um 20.38 Uhr, in Salzburg wird der Mond um 20.42 Uhr erstmals sichtbar und in Bregenz schließlich um 20.54 Uhr. Die Totalität endet um 23.13 Uhr. Um 00.19 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten, und um 00.43 Uhr verschwindet der Halbschatten am rechten Mondrand.

Ab etwa 22 Uhr wird es in Mitteleuropa dunkel genug sein, dass der Mond als rote Scheibe im Südosten gut sichtbar wird. Am beeindruckendsten dürfte der Anblick des Mondes in dieser Nacht kurz vor Ende der Totalität sein.