Erste Songaufnahme von David Bowie aus 1963 wird versteigert

Sänger nahm "I Never Dreamed" 1963 gemeinsam mit der Band The Konrads auf – Song wurde von Plattenfirma abgelehnt und nie veröffentlicht

New York – Gerade einmal 16 Jahre alt war David Bowie, als er gemeinsam mit der Band The Konrads seinen ersten Song aufnahm. Am 11. September kommt das Demotape des späteren Popstars nun unter den Hammer. Wie das britische Auktionshaus Omega Auctions am Montag bekannt gab, beträgt der Rufpreis 10.000 britische Pfund (rund 11.200 Euro). Das Band wurde kürzlich in einem Loft entdeckt.

omegaauctionsuk Kurzer Songausschnitt aus "I Never Dreamed".

Das Stück mit dem Titel "I Never Dreamed" wurde im Jahr 1963 von der Band The Konrads aufgenommen, die Bowie, der damals noch unter seinem Geburtsnamen David Jones auftrat, als Sänger engagierte. Der klassische Rocksong im Stil damaliger Beatles-Nummern wurde dem Label Decca angeboten, das ihn jedoch ablehnte.

Bowie verließ Band kurz darauf

Konrads-Schlagzeuger David Hadfield, der die Aufnahme bei einem Umzug wiederfand, erinnert sich, dass Bowie "die beste Person war, um den Song so zu interpretieren, wie er sein sollte". Bowie verließ die Band kurze Zeit darauf, sechs Jahre später wurde er mit der Veröffentlichung der "Space Oddity" erfolgreich.

Der britische Sänger starb im Jahr 2016 an Krebs – zwei Tage nach der Veröffentlichung seines letzten Albums "Blackstar", das an seinem 69. Geburtstag erschienen war. (APA, 24.7.2018)