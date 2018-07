Nächstes Top-Smartphone von Nokia soll 1.000 Dollar kosten

Hersteller lag bei Preisen für Spitzenmodelle bislang unter vielen Konkurrenten

Mit guten Handys zu einem konkurrenzfähigen Preis und zuletzt einem Fokus auf Android One haben sich Nokia und HMD Global seit dem Comeback einen guten Namen gemacht. Den Fokus legt man klar auf die Einsteiger- und Mittelklasse, schielt man doch stark auf Schwellenmärkte wie Indien. Aber auch Flaggschiffe hat man mit dem Nokia 8 und seiner "Sirocco"-Variante bereits veröffentlicht.

Trotz diverser Leaks und Gerüchte hat der Konzern aber bislang kein Nokia 9 auf den Markt gebracht. Gerechnet worden war mit dem Gerät Ende des vergangenen Jahres bzw. im heurigen Frühjahr. Beim letzten Event in Moskau erneuerte Nokia jedoch ausschließlich seine günstigeren Modelle. Dennoch soll das Nokia 9 noch in Arbeit sein. Und es könnte teuer werden.

990 Dollar, dafür starke Kamera

Ein Tweet des Accounts Nokia Anew liefert nun neue Informationsschnipsel zum mysteriösen Highend-Smartphone. Dieses soll in zwei Versionen erscheinen. Die größere der beiden soll preislich in aktuelle Samsung- und Apple-Höhen vorstoßen. 990 Dollar (aktuell rund 850 Euro) soll das Handy kosten.

Als Gegenwert plant Nokia demnach die Implementation einer Kamera, die sogar das Samsung Galaxy S9+ ausstechen soll. Wie genau das funktionieren soll, ist unklar. Im Frühjahr war aus Foxconn-Kreisen kolportiert worden, dass Nokia an einem Fotomodul mit gleich fünf Linsen, also einer "Penta-Kamera", arbeiten soll. Das Nokia 8 und die "Sirocco"-Edition konnten trotz Zusammenarbeit mit Zeiss den Spitzenmodellen von Samsung, Apple, Huawei und Co. nicht das Wasser reichen.

Zu klären bleibt noch die Frage, wann denn das Nokia 9 nun erscheinen könnte. Die letzten inoffiziellen Informationen deuten hier auf eine Veröffentlichung gegen Jahresende hin. (red, 24.07.2018)