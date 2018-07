Einmal Ausländer, immer Ausländer?

Für die meisten Menschen gehören zum Österreichersein Sprachkenntnis, Respekt für Gesetze und Institutionen sowie Identifikation mit Österreich. Für ein knappes Drittel zählen aber auch Vorfahren, Geburtsort und Religionsbekenntnis

Der Rücktritt von Mesut Özil aus dem deutschen Nationalteam hat eine Debatte über die Erwartungen, die eine Gesellschaft an Zuwanderer und ihre (oft eingebürgerten) Nachkommen stellt, losgetreten (und natürlich darüber, ob sich ein Fußballstar mit einem Autokraten wie Recep Tayyip Erdoğan ablichten lassen muss, aber das ist eine andere Geschichte). In den Augen mancher sei er "Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Einwanderer, wenn wir verlieren", meinte Özil.

Was aber macht einen Deutschen zu einem Deutschen oder eine Österreicherin zu einer Österreicherin? In der Autnes-Nachwahlbefragung zur Nationalratswahl 2017 wurden rund 1.200 Personen darüber befragt, wie wichtig acht bestimmte Kriterien sind, um als "wirklicher Österreicher" zu gelten.

Die Grafik unten zeigt den Anteil der Befragten, die angaben, das betreffende Kriterium sei "sehr wichtig" oder "eher wichtig". In Grau werden die Anteile für die Gesamtheit der Befragten dargestellt, in den anderen Farben die Wählergruppen bei der Nationalratswahl 2017. Wähler von Grünen, Neos und Liste Pilz wurden wegen der geringen Fallzahl im Datensatz (zwischen 51 und 67) zu einer Gruppe zusammengefasst.

Die Darstellung zeigt, dass über manche Kriterien große Einigkeit herrscht: Sprachkenntnis, Respekt für Gesetze und Institutionen sowie die Identifikation mit Österreich ("sich als Österreicher fühlen") werden in allen Gruppen von einer breiten Mehrheit als wichtig erachtet. Am wenigsten Unterstützung gibt es für die Kriterien österreichische Vorfahren (29 Prozent), Österreich als Geburtsort und christlicher Glaube (je 33 Prozent). Zwischen diesen beiden Polen landen die Pflege von Traditionen (70 Prozent Zustimmung, wobei sich Befragte hier natürlich verschiedenste Dinge vorstellen können) und die Frage, ob man sein Leben zum großen Teil in Österreich verbracht hat (55 Prozent Zustimmung).

Nach Parteipräferenz aufgeschlüsselt treten – wie zu erwarten – große Unterschiede zutage. FPÖ-Wähler halten jedes einzelne der acht Kriterien mehrheitlich für wichtig, während unter SPÖ-, Grün-, Pilz- und Neos-Wählern den Faktoren Vorfahren, Geburtsort, Lebensmittelpunkt und Christentum nur von einer Minderheit Bedeutung zugesprochen wird. Befragte mit ÖVP-Präferenz finden sich in aller Regel irgendwo dazwischen.

Auf der einen Seite könnten einen diese Daten durchaus positiv stimmen – den breitesten Konsens gibt es nämlich über Dinge, die im Prinzip von jeder Person erlernt und erworben werden können: Sprachkenntnisse, Respekt für gesellschaftliche Spielregeln und Identifikation. Auf der anderen Seite spricht ein knappes Drittel der Befragten jenen, die nicht hier geboren sind und keine österreichischen Vorfahren haben, die Möglichkeit ab, jemals "echte Österreicher" sein zu können. Und nicht zuletzt zeigen die Unterschiede zwischen den Wählergruppen, dass das Thema Integration wohl noch für lange Zeit Stoff für politische Konflikte liefern wird. (Laurenz Ennser-Jedenastik, 24.7.2018)