HIV-Selbsttest: Falsche Sicherheit oder Beitrag zur Früherkennung?

Das niederschwellige Angebot des Selbsttests in Apotheken soll zur Früherkennung von HIV beitragen. Wo sehen Sie Vorteile und Nachteile des Selbsttests?

In österreichischen Apotheken ist ab sofort der HIV-Selbsttest rezeptfrei erhältlich. Das HI-Virus braucht bis zu zwölf Wochen, um nachweisbar zu sein. Erst dann kann der Selbsttest zur Anwendung gebracht werden. Tests in speziellen Labors können rascher ein Ergebnis liefern. Dennoch soll die Möglichkeit einer niederschwelligen Testung dazu beitragen, eine mögliche HIV-Infektion früh zu erkennen. "Denn eine frühzeitige Diagnose wirkt sich positiv auf Therapieerfolg und Lebensqualität der Betroffenen aus", so die Österreichische Apothekerkammer.

Falsche Sicherheit und richtige Aufklärung

Prinzipiell begrüßt Gerold Felician Lang, HIV-Experte an der Med-Uni Wien, jeden zusätzlich durchgeführte HIV-Test, sieht aber ein Problem im Selbsttest darin, dass sie nur Antikörper, nicht aber das p24-Antigen nachweisen. Das sei für sexuell aktive Menschen keine verlässliche Option, so Lang. Genaue Aufklärung über Zeitfenster und richtige Anwendung verspricht die Apothekerkammer. Die Aidshilfe Wien steht für Fragen via Hotline zur Verfügung. Für User "Induhvidual" wäre der Test einfach praktisch, denn er weiß über Zeitfenster und Infektionsrisiken Bescheid:

Für alle (jungen) Uninformierten ist der Test eine Katastrophe, schreibt Poster "gays-come-first":

