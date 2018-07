Schwere Anschuldigungen gegen Grindel und Özil

Grünen-Politiker Özdemir legt DFB-Boss Rücktritt nahe – Linken-Politikerin Dagdelen findet Özils kritiklose Haltung gegenüber Erdogan inakzeptabel

Berlin – Nach dem Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat der Grünen-Politiker Cem Özdemir DFB-Chef Reinhard Grindel den Rücktritt nahegelegt. Grindel habe sich "durch seine Äußerungen dermaßen außer Gefecht gesetzt", dass er nicht sehe, "wie der Neubeginn der Nationalmannschaft funktionieren soll mit ihm an der Spitze des DFB", sagte Özdemir der "Welt".

Grindel solle "sich kritisch hinterfragen, ob er noch der richtige Mann für dieses Amt" sei, so Özdemir. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hätte von Anfang an, unmittelbar nach dem umstrittenen Foto Özils mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, eingreifen und die Sache bereinigen müssen, sagte Özdemir. "Er hätte eine Klarstellung auch von Özil selber intern anmahnen müssen."

Eskalation

Stattdessen habe Grindel "im Vorfeld zugelassen, dass der öffentliche Streit in die Mannschaft hineingetragen wurde, und im Nachhinein wurde dann versucht, sich dieser Stimmung zu bedienen und das Scheitern gewissermaßen ausschließlich Mesut Özil angelastet", kritisierte der Grünen-Politiker mit Blick auf das frühe WM-Aus der deutschen Nationalelf. "Das ist unverantwortlich – um nicht zu sagen: unanständig."

Özil hatte sich am Sonntag erstmals zu seinem umstrittenen Treffen mit Erdogan im Mai geäußert und anschließend erklärt, er wolle nicht mehr für Deutschland spielen. Er prangerte einen weit verbreiteten Rassismus gegen ihn als Deutschtürken an und erhob insbesondere schwere Vorwürfe gegen Grindel.

Mangelnde Vorbildfunktion

Der türkischstämmigen Linken-Politikerin Sevim Dagdelen fehlt bei den Angriffen von Özil auf den DFB wegen seiner unklaren Position zu Erdogan das nötige Maß an Redlichkeit. "Seine Kritik ist zwar berechtigt, aber Özil verspielt seine eigene Glaubwürdigkeit, wenn er sich mit Erdogan gemein macht, der dabei ist, in der Türkei einen islamistischen und ultranationalistischen Unterdrückungsstaat zu etablieren, der Kurden, Aleviten und andere Minderheiten diskriminiert", sagte die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag der "Augsburger Allgemeinen".

Aus Dagdelens Sicht ist die kritiklose Haltung Özils gegenüber Erdogan und dessen Regime in der Türkei in seiner Rücktrittserklärung aus der Nationalmannschaft nicht akzeptabel. "Es ist ein Schlag ins Gesicht der unzähligen politisch Verfolgten in der Türkei, wenn die beschworene Verpflichtung gegenüber der Herkunft der Eltern nicht einmal jetzt dazu führt, dass Özil auch nur ein Wort über die Inhaftierung von deutschen Staatsbürgern als politische Geiseln oder die Verfolgung kritischer Journalisten verliert", sagte sie. "Das ist kein Ruhmesblatt für einen Spieler der deutschen Nationalmannschaft, der Vorbildfunktion hat und für Fair Play stehen sollte, nicht nur auf dem Rasen."

Löw nicht umfassend informiert

Nicht gerade ideal dürfte auch die Kommunikation zwischen Özil und Joachim Löw gelaufen sein, denn einem Medienbericht zufolge soll der Bundestrainer den Rücktritt seines Schützlings aus dem Internet erfahren haben. "Weder der Bundestrainer noch ich waren vorab informiert", sagte Löw-Berater Harun Arslan der "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe).

Özils Berater Erkut Sögüt hatte den DFB dem Blatt zufolge nur informiert, dass es am Sonntag eine Stellungnahme seines Klienten geben würde. Löw befindet sich derzeit im Urlaub auf Sardinien.

Arslan betreut den Bundestrainer seit vielen Jahren. Seit Jahresbeginn hat Arslan eine Kooperation mit Özil-Berater Sögüt und Ilhan Gündogan, dem Onkel und Berater von Nationalspieler Ilkay Gündogan. (APA/AFP, 24.7.2018)