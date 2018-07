Tote und hunderte Vermisste nach Dammbruch in Laos

Fünf Milliarden Kubikmeter Wasser wurden nach Dammbruch in flussabwärts liegende Orte gespült

Vientiane – Nach einem Dammbruch im südostasiatischen Laos werden hunderte Menschen vermisst. Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu sei am Montagabend gebrochen und habe die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des autoritär regierten Landes am Dienstag.

Dabei habe es Todesopfer gegeben, hunderte weitere Menschen würden noch vermisst.

Schon in den vergangenen Tagen war vor einem Brechen des Dammes gewarnt worden, berichtet die Internetzeitung "Laotian Times". Ein internes Papier hatte den Damm als "in einem sehr unsicheren Zustand" bezeichnet und Evakuierungen empfohlen. (red, APA, 24.7.2018)