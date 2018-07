Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Naturschützer getötet

Mehr als ein Viertel der Morde geschah laut Bericht von "Global Witness" in Brasilien – zahlreiche weitere in anderen Teilen Lateinamerikas

Mexiko-Stadt – Mehr als 200 Naturschützer sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation im vergangenen Jahr weltweit wegen ihres Engagements für die Umwelt getötet worden. Allein 60 Prozent der 207 Morde seien in Lateinamerika registriert worden, teilten die Aktivisten von Global Witness am Dienstag in einem Bericht mit.

Die meisten Naturschützer (57) wurden demnach in Brasilien getötet. Auf den Philippinen gab es 2017 laut Global Witness 48 Morde, in Kolumbien 24. In Mexiko habe sich die Lage mit 15 Morden im Vergleich zum Vorjahr zugespitzt, 2016 seien dort drei Naturschützer umgebracht worden.

Bergbau und Intensivbewirtschaftung

Die meisten Opfer seien Aktivisten gewesen, die sich gegen landwirtschaftliche Projekte stellten. Global Witness nennt in diesem Zusammenhang die Produktion von Milchprodukten, Rindfleisch, Baumwolle, Palmöl, Soja und Rohrzucker.

In den Jahren zuvor waren vor allem Naturschützer in Verbindung mit Bergbau-Projekten getötet worden. Zudem hätten Mehrfachmorde zugenommen: In Brasilien habe es drei Massaker gegeben, bei welchen insgesamt 25 indigene Aktivisten getötet wurden, so die Organisation. (APA, 24.7.2018)