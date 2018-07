Nicaraguas Präsident lehnt Rücktritt und Neuwahl ab

Ortega: "Vorgezogene Wahlen schaffen Instabilität, Unsicherheit und machen alles schlechter" – Staatschef bestreitet Verfolgung von Geistlichen

Managua – Trotz anhaltender Massendemonstrationen von Regierungsgegnern lehnt Nicaraguas Präsident seinen Rücktritt und vorgezogene Wahlen in dem krisengebeutelten Land weiter ab. Die nächsten Wahlen fänden planmäßig im Jahr 2021 statt, sagte Daniel Ortega in einem Interview des US-Senders Fox News am Montag (Ortszeit).

"Vorgezogene Wahlen schaffen Instabilität, Unsicherheit und machen alles schlechter", fügte Ortega in seinem ersten Interview seit 2009 hinzu. Zudem stritt er finanzielle Unterstützung für paramilitärische Schlägertrupps ab. Diese bezögen ihr Geld aus Drogenhandel und von anderen Organisationen, sagte Ortega.

Taten abgestritten

Auch die angebliche Verfolgung von Geistlichen in dem mittelamerikanischen Land sei eine Lüge, erklärte Ortega. "Es gibt keinen einzigen Priester, der sagt, dass er verfolgt wird", so Ortega, nachdem Moderator Bret Baier erklärt hatte, die katholische Kirche des Landes fühle sich von der Regierung attackiert.

Dass bei der Belagerung einer Kirche in der Hauptstadt Managua durch regierungsnahe Paramilitärs zwei Menschen ums Leben gekommen seien, stimme auch nicht, beteuerte Ortega. "Kein Nicaraguaner ist in einer Kirche gestorben." Augenzeugen und Menschenrechtsorganisationen berichteten hingegen, Heckenschützen hätten zwei Menschen in der Kirche erschossen.

Eskalation nach Protesten

In Managua gingen am Montag erneut Tausende Menschen auf die Straßen und forderten den Rücktritt Ortegas. Die Krise in Nicaragua begann im April mit einer geplanten Sozialreform. Die Bevölkerung protestierte dagegen – mit Erfolg, Ortega zog die Reform zurück. Als regierungsnahe Truppen jedoch gegen die Demonstranten vorgingen, eskalierte die Situation.

Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 350 Toten im Zuge der Unruhen, die Regierung erkennt rund 50 an. Neben der Bevölkerung fordert unter anderem auch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) vorgezogene Wahlen, um die Lage im Land zu beruhigen. (APA, 24.7.2018)