Polizei identifiziert Täter der Schießerei von Toronto

29-Jähriger tötete bei Schießerei zwei Menschen, sein Motiv ist weiter unbekannt – Familie spricht von psychischen Problemen

Toronto – Nach der Schießerei im kanadischen Toronto mit zwei Todesopfern hat die Polizei den Schützen identifiziert. Es handle sich um den 29-jährigen Faisal H. aus Toronto, teilte die Polizei am Montag mit. Er war nach einem Schusswechsel mit der Polizei tot aufgefunden worden.

Die Polizei begründete die Bekanntgabe der Identität des Mannes mit den "außergewöhnlichen Umständen dieses tragischen Vorfalls und dem öffentlichen Interesse an der Identität des Mannes". Torontos Polizeichef betonte, das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Psychische Probleme

Nach Angaben der Familie des Mannes litt er seit seiner Kindheit an "ernsten psychischen Problemen", die er trotz Medikamenten und Therapien nicht in den Griff bekommen habe. "Wir sind am Boden zerstört, dass unser Sohn für diese sinnlose Gewalt und diese Todesopfer verantwortlich war", erklärte die Familie in einem Brief an den Sender CBC.

Beim Angriff des Mannes auf ein populäres Lokal im Stadtteil Greektown waren in den frühen Morgenstunden des Montag mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Tat führte auch zu einer neuen Debatte um den Anstieg von Schusswaffeneinsätzen in der größten kanadischen Stadt. In Toronto, das eigentlich als eine der sichersten Metropolen Nordamerikas gilt, hatte es seit Jahresbeginn mehr als 200 Schießereien gegeben. (APA, 24.7.2018)