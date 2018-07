Austria holt chilenischen Teamverteidiger Cuevas

Leihvertrag für ein Jahr mit Kaufoption – 23-Jähriger kickte zuletzt für Twente Enschede

Wien – Die Wiener Austria vermeldete am Montag die Verpflichtung des chilenischen Teamspielers Cristian Cuevas. Der 23-jährige Linksverteidiger kommt leihweise für ein Jahr nach Wien-Favoriten, danach könnten die Violetten auf eine Kaufoption zurückgreifen. Cuevas, der einige Jahre beim FC Chelsea unter Vertrag stand, wechselt vom chilenischen Erstligisten Huachipato FC zu Violett.

"Spieler mit Perspektive"

"Ich bin überzeugt, dass wir mit der Verpflichtung von Cristian Cuevas einen spielstarken, technisch hochveranlagten Linksverteidiger dazugewonnen haben, der auch sehr gut zu unserer Spielidee passt", sagte Austrias Technischer Direktor Ralf Muhr. "Er bringt schon viel Erfahrung im Profibereich mit und ist gleichzeitig ein Spieler mit Perspektive. Wir haben aufgrund der Verletzung von Christoph Martschinko auf der Position des Linksverteidigers schon länger nach einer Verstärkung gesucht, wenngleich wir hier mit Thomas Salamon und Jan Gassmann von den Young Violets zwei weitere gute Spieler haben", so Muhr weiter.

Auch den Segen von Cheftrainer Thomas Letsch hat der Chilene: "Ich freue mich, dass wir mit Cristian Cuevas einen sehr aggressiven Spieler mit internationaler Erfahrung verpflichten konnten. Er ist ein positiver Typ, der unserer Mannschaft jedenfalls weiterhelfen kann."

Cuevas selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Das Stadion sieht toll aus. Ich denke, dass jeder Spieler glücklich über die Trainingsbedingungen hier sein kann. Wir wollen eine gute Saison spielen und uns für den Europacup qualifizieren."

Ein erstes Mal vom Spielstil von Austria Wien überzeugen konnte sich der chilenische Teamspieler übrigens am Sonntag, als er beim 4:0-Cupsieg gegen Austria XIII als Zuseher auf der Tribüne saß: "Da hat man schon gesehen, dass wir technisch gute Spieler haben, die Fußball spielen wollen – auch wenn der Gegner natürlich nicht so stark war."

Mit Liendl und Kvasina bei Twente

Der Chilene wurde 2013 im Alter von 18 Jahren von Chelsea verpflichtet, war zuletzt an Twente Enschede verliehen, wo er in der Vorsaison in der höchsten holländischen Spielklasse zum Stammpersonal zählte. In den Jahren zuvor spielte Cuevas u.a. in Belgien bei VV St. Truiden und in Chile bei Club Universidad de Chile ebenfalls jeweils in der ersten Liga. Bei Twente spielte er u.a. mit Michael Liendl und Marko Kvasina zusammen, holte sich von den beiden Ex-Austrianern einige Tipps. Der ehemalige U20-Teamspieler feierte im Juni 2018 gegen Polen sein Debüt im chilenischen Nationalteam. (red, 23.7.2018)