TV-Tipps für Dienstag, 23. Juli – mit Radiotipps

Universum: Wildes Patagonien, Tschick, Eyes Wide Shut, A Most Violent Year, Kreuz und quer: Der Apokalypse-Code

18.30 MAGAZIN

Konkret: Urlaub mit Tieren Wer mit Hund verreisen will, muss einiges beachten: Es gibt unterschiedliche Einreisebestimmungen für Tiere; Maulkorb- und Leinenpflicht, aber auch Schutz vor Krankheiten sind zu beachten. Was alles für den Vierbeiner in den Koffer gepackt werden soll, muss gut überlegt sein. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Patagonien – Leben zwischen Feuer und Eis Die Landschaft zwischen Pazifik und Atlantik ist geprägt von gigantischen Gletschern, endlosen Weiten und schneebedeckten Gebirgen. Sie erstreckt sich von Chile bis Argentinien. Patagonien ist die Gegend der anpassungsfähigsten Tiere des Planeten, vom majestätischen Kondor bis zu faszinierenden Guanankos und erstaunlichen Pumas. Beeindruckende Bilder. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Die Macht und ihr Preis: Die Akte VW Der Weltkonzern VW in der Krise, Diesel manipuliert, Manager im Gefängnis: ein Blick hinter die Kulissen des VW-Skandals. Mit seltenem Archivmaterial und Expertenmeinungen aus Europa und den USA erzählt die Doku in chronologischer Reihenfolge die Geschichte des Dieselbetrugs. Bis 21.45, Arte

22.45 TRAGIKOMÖDIE

Tschick (D 2016, Faith Akin) In den Sommerferien droht dem 14-jährigen Maik Klingenberg (Tristan Göbel) die große Langeweile. Doch dann kreuzt Tschick (Anand Batbileg) auf – mit einem geklauten Wagen. Prompt brechen die beiden ohne Ziel und Führerschein auf und machen gemeinsam die ostdeutsche Provinz unsicher. Wilde Odyssee nach dem Bestsellerroman von Wolfgang Herrndorf. Bis 0.15, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Apokalypse-Code Kein anderer Text hat unsere Vorstellung vom Weltende so geprägt wie die Offenbarung des Johannes im letzten Buch des Neuen Testaments. Spannende Analyse der rätselhaften Sprachbilder. Bis 23.10, ORF 2

23.45 EROTIK

Eyes Wide Shut (USA/GB 1999, Stanley Kubrick) Als ihm seine Frau Alice (Nicole Kidman) von ihrer gedanklichen Untreue erzählt, reagiert Bill (Tom Cruise) verklemmt. Er streunt durch die Straßen und erlebt eine Reihe von Absurditäten, die ihren Höhepunkt bei einer Sadomaso-Orgie finden. Letztes, wenn auch nicht bestes Werk des Regiemeisters. Bis 2.15, Servus TV

3.00 THRILLER

A Most Violent Year (USA 2014, Jeffrey C. Chandor) Abel Morales (Oscar Isaac) hat es als Einwanderer aus Mexiko in die USA als Händler von Heizöl weit gebracht. Im Gegensatz zu vielen Kollegen in der Branche tritt er als ehrlicher Geschäftsmann auf. Eine Seltenheit Anfang der 1980er-Jahre in New York. Doch ein Überfall bringt seine Moral ins Wanken. Bis 04.55, SF 2