Bürgerinnen und Bürger beißen nicht

An zehn Wochenenden verteilt über ein Jahr brachten die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gedanken ein, fanden Kompromisse und stimmten Vorschläge ab. In mehreren heiß umkämpften Punkten fanden die Bürgerinnen und Bürger eine Einigung – von der Senkung des Wahlalters bis zur gleichgeschlechtlichen Ehe.

Für die Demokratie ist das spürbar eine positive Entwicklung, denn wer an einer Entscheidungsfindung beteiligt ist, der kann auch mit dem Ergebnis besser leben. Beispiele im Kleinen wie im Großen zeigen das – von Bürgerbudgets in Gemeinden bis zu einem Gesetzesentwurf in Frankreich, an dem mehr als 21.000 Menschen online mitgeschrieben haben.

Partizipation ist zum "Duft des Monats" im politischen Alltag geworden: Waren einsame Entscheidungen hinter verschlossenen Türen bis vor kurzem üblich, so versuchen sich Parteien und Staat heute zunehmend in direkter Demokratie. Kandidatenlisten, Gesetzesentwürfe und Budgets – plötzlich sollen möglichst viele Entscheidungen von uns Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden.

Dieser Beitrag enthält eine Einladung zu einer Veranstaltung bei den Politischen Gesprächen im Europäischen Forum Alpbach am 26. August – für zehn Leserinnen und Leser des STANDARD. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende dieses Textes.

Edward Strasser ist Gründer des Instituts Innovation in Politics, das in zwölf europäischen Ländern eine Serviceorganisation zur Weiterentwicklung politischer Arbeit betreibt. Eine Hauptaktivität des Instituts sind die jährlichen Innovation in Politics Awards, mit denen mutige und kreative politische Projekte ausgezeichnet werden. Strasser ist Partner bei der PR-Agentur The Skills Group. Er war unter anderem Generalsekretär des Public Relations Verbands Austria (PRVA), Lektor für Öffentlichkeitsarbeit an der Uni Wien und in der Bundesgeschäftsstelle der Sozialdemokratischen Partei tätig.

Mitmachen bei "Citizens don't bite"

Für die Special Session "Citizens don't bite" bringen das Institut Innovation in Politics und das Europäische Forum Alpbach Initiatorinnen und Initiatoren von fünf herausragenden Beispielen für funktionierende Bürgerbeteiligung zu den diesjährigen Politischen Gesprächen nach Alpbach:

Eamon Gilmore, Irlands ehemaliger Vizepremierminister, ist einer der Initiatoren der Constitutional Convention.

Davide Casaleggio und Enrica Sabatini organisieren in Italien für die Fünf-Sterne-Bewegung die Onlineplattform Rousseau, auf der wichtige Entscheidungen der Partei demokratisch von den Mitgliedern getroffen werden.

Corina Gredig-Zihlmann, die Leiterin des offenen Politiklabors der Schweizer Grünliberalen, wird ihre Erfahrungen einbringen.

Ekaterina Petrikevich stellt die internationale Voting-Plattform für Kommunen "D21" vor.

Außerdem vor Ort ist Martin Winkler, der in Wien das Graswurzel-Politik-Projekt "Miteinander in Hernals" entwickelt und einen Einblick in die ersten Ergebnisse geben wird.

Die Veranstaltung findet am 26. August 2018 von 10 bis 12.30 Uhr in Alpbach statt – mit Bürgerbeteiligung. Zehn Plätze sind für Leserinnen und Leser des STANDARD reserviert, für sie entfällt die Teilnahmegebühr. Allfällige Kosten für Anreise und Unterkunft sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu bezahlen. Die Veranstaltung wird durchgehend in englischer Sprache stattfinden. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre. Falls Sie an "Citizens don't bite" kostenlos teilnehmen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an alpbach@innovationinpolitics.eu und schreiben Sie, was Sie an dem Thema besonders interessiert.

Zum Thema