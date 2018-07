Speedinvest will 50 Millionen Euro in Industrie-Start-ups investieren

Über 20 Industrieunternehmen beteiligen sich an dem neu gegründeten "Speedinvest-Industry" Fonds

Die Wiener Venture-Capital-Gesellschaft Speedinvest schafft mit dem 50 Millionen Euro schweren Fonds "Speedinvest Industry" einen neuen branchenspezifischen Fokus-Fonds für Start-ups im Bereich der Industrie 4.0. Laut Speedinvest möchte man damit neues Wachstumskapital für die "Digitalisierung der europäischen Industrie" bereitstellen. Der neu geschaffene Fonds fokussiere sich dabei primär auf "Big Data" und "intelligente Fabriken". Wie Speedinvest in einer Aussendung hervorhebt, biete man Industriebetrieben mit dem "Speedinvest Industry" Fonds (kurz: Speedinvest i) die Möglichkeit in aufstrebende Start-ups aus der Industriebranche zu investieren. "Sie müssen nicht mehr selbst ein Startup-Beteiligungsvehikel aufbauen, sondern können Speedinvest i als Fonds nutzen und sind als Investoren aktiv in die Suche und Auswahl der Start-ups eingebunden", so Speedinvest.

Beteiligungen

Kerninvestoren in "Speedinvest Industry" sind vorwiegend Industrieunternehmen aus Österreich und Deutschland. So konnte Speedinvest beispielsweise das Vorarlberger Seilbahnunternehmen Doppelmayr, Wacker Neuson oder den Tiroler Werkstoff-Spezialist Plansee gewinnen. Insgesamt haben sich bis dato rund 20 Industrieunternehmen beteiligt. Speedinvest möchte Industrie-Startups eine "Brücke" zur europäischen Industrie anbieten. Wie man von Seiten Speedinvests betont, investiere man vorwiegend in sogenannte "Early-Stage-Start-ups", wobei die Investments zwischen 100.000 Euro und 3 Millionen Euro liegen können. Wie Speedinvest weiters mitteilt, schließe man aktuell das "erste Closing des neuen Fonds" in der Höhe von rund 25 Millionen Euro ab. Der bereits existierende Fonds "Speedinvest 2" verdoppelt jedes getätigte Investment, weshalb sich das Volumen des "Speedinvest Industry" Fonds auf insgesamt 50 Millionen Euro beläuft.

Branchenfonds von Speedinvest

Mit "Speedinvest Industry" schafft die Wiener Venture-Capital-Gesellschaft den mittlerweile dritten Fokus-Fonds. Mit "Speedinvest x" fokusiert sich Speedinvest auf Marktplatz-Start-ups, mit "Speedinvest f" hingegen auf Start-ups aus der Finanztechnologie-Branche. Wie der Brutkasten berichtet, bewegen sich die Volumen der einzelnen Fokus-Fonds alle in der gleichen Größenordnung. Insgesamt verfügt Speedinvest über 200 Millionen Euro an Anlagevermögen. (mapa, 23.07.2018)