Pixelbook 2: Google arbeitet angeblich an neuem Laptop

Schmälerer Rand rund um den Bildschirm, aktualisierte Komponenten – Mit Chrome OS, Android- und Linux-Support

In den vergangenen Jahren hat Google bereits drei eigene Laptops veröffentlicht. Bisher ließ das Unternehmen dabei immer zwei Jahre zwischen den einzelnen Produktgenerationen vergehen, mit dieser Tradition scheint man nun zu brechen.

Pixelbook 2

Laut dem für seine meist zutreffenden Leaks bekannten Journalisten Evan Blass wird Google noch dieses Jahr ein neues Pixelbook vorstellen. Im Vergleich zum Vorjahresmodell soll sich dieses vor allem über einen schlankeren Rahmen um den Bildschirm sowie aktualisierten Innereien abheben. Konkret würde dies wohl heißen, Intel-Core-Prozessoren der achten Generation zum Einsatz kommen.

Atlas

Bei About Chromebooks meint man aber auch bereits etwas mehr zu wissen: So kursieren bereits seit einiger Zeit Hinweise auf ein neues High-End-Chromebook namens Atlas, das zu den bisher verfügbaren Informationen passen würde. Dieses soll sich nicht nur durch einen 4K-Bildschirm (3.840 x 2.160 Pixel) auszeichnen, der Screen soll auch abnehmbar sein. Es handelt sich also um ein "Detachable", das auch als Tablet fungieren kann.

Quelle für diese Informationen sind übrigens keine internen Leaks, sondern der Quellcode von Chromium OS, der öffentlich einsehbar ist. Hier gibt es mittlerweile mehrere Referenzen auf das erwähnte Gerät mit dem Codenamen "Atlas". Dass dies möglich ist, liegt vor allem am für Chrome OS gewählten Entwicklungsmodell. Im Gegensatz zu Android wird hier der Source Code in den öffentlichen Repositories laufend aktualisiert.

Hintergrund

Neben Web-Anwendungen können aktuelle Chromebooks mittlerweile auch Android-Apps ausführen. Noch relativ neu ist zudem der Linux-Support, der sich vor allem an Entwickler richtet, und direkt im Chrome-OS-System die Ausführung entsprechender Programme ermöglicht.

Zeitablauf

Das Pixelbook 2 soll gemeinsam mit den Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL präsentiert werden, dies würde einen Vorstellungstermin Anfang Oktober nahelegen. Verfügbar soll der Laptop dann gegen Ende des Jahres sein. Abzuwarten gilt, ob Google dann auch die regionale Verfügbarkeit erweitert, das erste Pixelbook ist auf wenige Länder wie die USA und Großbritannien beschränkt. (apo, 23.7.2018)