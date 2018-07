Champions League: Salzburgs erster Quali-Gegner aus Osteuropa

Der Meister trifft auf den Sieger aus Shkëndija gegen Sheriff Tiraspol. Auf Sturm würde Lüttich aus Belgien warten

Nyon/Wien – Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat für seinen Einstieg in die Qualifikation zur Fußball-Champions-League ein gutes Los erhalten. Die Salzburger starten den elften Anlauf der Red-Bull-Ära auf die Königsklasse gegen den Meister von Mazedonien oder der Republik Moldau, KF Shkendija oder Sheriff Tiraspol. Das ergab die Auslosung der dritten Qualifikations-Runde im Meisterweg am Mittwoch in Nyon.

Das Hinspiel geht am 7. oder 8. August in Salzburg, das Rückspiel am 14. August auswärts über die Bühne. Shkendija und Tiraspol absolvieren davor ihre Duelle in der zweiten Qualifikations-Runde.

Österreichs Vizemeister Sturm Graz winkt in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League ein Duell mit Standard Lüttich. Die Grazer müssen dafür allerdings erst die Hürde Ajax Amsterdam in der zweiten Quali-Runde nehmen. Das Hinspiel steigt am Mittwoch in Amsterdam.

Das erste Match gegen die Belgier würde im Falle des Aufstieges am 7. oder 8. August in Lüttich stattfinden, das Rückspiel dann am 14. August in Graz. Im Falle des Ausscheidens gegen Ajax spielt Sturm in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League weiter. (red, 23.7.2018)

Alle Paarungen:

Meisterweg:

Red Bull Salzburg – Skendija Tetovo (MKA)/Sheriff Tiraspol (MOL)

Celtic Glasgow/Rosenborg Trondheim – AEK Athen

Roter Stern Belgrad/Suduva Marijampole (LTU) – Legia Warschau/Spartak Trnava (SVK)

KF Kukesi (ALB)/Karabach Agdam (AZE) – BATE Borisow (BLR)/HJK Helsinki

FK Astana (KAZ)/FC Midtjylland (DEN) – Dinamo Zagreb/Hapoel Beer Sheva (ISR)

CFR Cluj (ROM)/Malmö FF – Ludogorez Rasgrad (BUL)/MOL Vidi Szekesfehervar (HUN)

Ligaweg:

Standard Lüttich – Ajax Amsterdam/Sturm Graz

Benfica Lissabon – Fenerbahce Istanbul

Slavia Prag – Dynamo Kiew

PAOK Saloniki/FC Basel – Spartak Moskau

Spieltermine 3. Quali-Runde: 7./8. August und 14. August

Aufsteiger im Play-off um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League (Auslosung Play-off am 6. August, Spieltermine 21./22. und 28./29. August)