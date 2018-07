Team-Österreich-App: Vorbereitung, Warnung und Hilfe im Krisenfall

Neue App ist für Android und iOS verfügbar – Gemeinsame Hilfe

Die von Rotem Kreuz und Ö3 vor zehn Jahren gestartete Initiative "Team Österreich" hat nun eine Smartphone-App für Krisenfälle aller Art entwickelt. Sie enthält Ratschläge zur Vorbereitung für und Hilfeleistungen in allfälligen Krisensituationen, Warnungen und konkrete Möglichkeiten zu helfen. Die App ist für die Betriebssystem Android und iOS verfügbar.

Vorbereitung

Über die App kann man sich zum Beispiel informieren, wie man am besten auf einen Stromausfall vorbereitet, sie liefert behördliche Katastrophenwarnungen für definierte Orte und Ö3-Wetterwarnungen. Außerdem kann man über die "Team-Österreich"-App zum Online-Helfer werden, wie Ö3 und das Rote Kreuz am Montag in einer Aussendung erläuterten.

Die Applikation kann Aufgaben zur Unterstützung der Einsatzkräfte vergeben. Die Idee hinter der Initiative ist die Bereitschaft, im Bedarfsfall anderen Menschen zu helfen. (APA, 23.7.2018)