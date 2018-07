Thiem ist neuer Achter, Ofner macht 56 Plätze gut

Challenger-Sieger Ofner springt auf Platz 51

London – Die einzige Veränderung in den Top Ten im Tennis-Ranking der Herren hat am Montag Dominic Thiem betroffen: Der 24-jährige Österreicher überholte den US-Amerikaner John Isner und ist nun wieder Achter. Thiem, der diese Woche in Hamburg und dann in Kitzbühel auf Sand zurückkehrt, fehlen auf den siebentplatzierten Marin Cilic aktuell 240 Zähler.

Sebastian Ofner, der vor einer Woche um 64 Ränge zurückgefallen war, hat sich mit seinem ersten Challenger-Titel (in Astana) wieder um 56 Plätze nach oben katapultiert. Als 151. ist er nun hinter Thiem, Gerald Melzer (112.) und Dennis Novak (137.) viertbester Österreicher.

Die Tennis-Weltranglisten vom 23. Juli – HERREN:

1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 9.310 Punkte

2. ( 2) Roger Federer (SUI) 7.080

3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 5.665

4. ( 4) Juan Martin Del Potro (ARG) 5.395

5. ( 5) Kevin Anderson (RSA) 4.655

6. ( 6) Grigor Dimitrov (BUL) 4.610

7. ( 7) Marin Cilic (CRO) 3.905

8. ( 9) Dominic Thiem (AUT) 3.665

9. ( 8) John Isner (USA) 3.490

10. ( 10) Novak Djokovic (SRB) 3.355

Weiter: 112. (115) Gerald Melzer (AUT) 510 137. (130) Dennis Novak (AUT) 423 151. (207) Sebastian Ofner (AUT) 375 231. (234) Lucas Miedler (AUT) 241 *

* bisher bestes Ranking

Race to London: 1. Nadal 5.760 – 2. Federer 4.020 – 3. Zverev 3.585 – 4. Del Potro 3.380 – 5. Djokovic 3.355 – 6. Thiem 2.995 – 7. Cilic 2.915 – 8. Anderson 2.820 – 9. Isner 2.220 – 10. Marco Cecchinato (ITA) 1.631

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 8.380 – 2. (2) Mate Pavic (CRO) 7.040 – 3. (3) Oliver Marach (AUT) 6.990 – 4. (4) Bob Bryan (USA) 6.380 – 5. (5) John Peers (AUS) 6.075 – 6. (6.) Henri Kontinen (FIN) 6.030. Weiter: 19. (19.) Alexander Peya 3.910 – 40. (42) Philipp Oswald (alle AUT) 1.870

Race: 1. (1) Marach/Pavic 5.930 – 2. (2) Bryan/Bryan 4.355 – 3. (3) Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 3.880 – 4. (4) Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT) 3.380

DAMEN:

1. ( 1) Simona Halep (ROU) 7.571

2. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 6.740

3. ( 3) Sloane Stephens (USA) 5.463

4. ( 4) Angelique Kerber (GER) 5.305

5. ( 5) Elina Switolina (UKR) 5.020

6. ( 6) Caroline Garcia (FRA) 4.730

7. ( 7) Garbine Muguruza (ESP) 4.620

8. ( 8) Petra Kvitova (CZE) 4.550

9. ( 9) Karolina Pliskova (CZE) 4.485

10. ( 10) Julia Görges (GER) 3.980

Weiter: 27. ( 28) Serena Williams (USA) 1.615 247. (242) Julia Grabher (AUT) 221 259. (244) Barbara Haas (AUT) 197