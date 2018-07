Kylie Minogue im November in Wien, Paul McCartney spielt Zusatzkonzert

Die Australierin gastiert am 14. November im Gasometer, Ex-Beatle tritt am 6. Dezember ein weiteres Mal in der Wiener Stadthalle auf

Wien – Popstar Kylie Minogue kommt im Herbst nach Wien: Am 14. November tritt die Australierin, die im April ihr jüngstes Album "Golden" veröffentlichte, im Gasometer auf. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 27. Juli, um 10 Uhr.

kylieminogueonvevo Kylie Minogue geht mit ihrem jüngsten Album "Golden" auf Tour und gastiert in Wien.

Paul McCartney hat indessen ein Zusatzkonzert in Wien auf seinen Tourplan gesetzt. Der Ex-Beatle tritt zusätzlich zum 5. Dezember nun auch am 6. Dezember in der Wiener Stadthalle auf. Tickets für das zweite Stadthallen-Konzert sind ab Donnerstag, 26. Juli, 9.00 Uhr, erhältlich. (red, 23.7.2018)