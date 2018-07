NSA bekämpft russische Hacker mit eigener Task Force

USA muss auf virtuellen Schlachtfeld präsent sein

Wird Russlands Präsident Wladimir Putin auf die Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfes angesprochen, hat er immer die gleiche Antwort parat: "Auf staatlicher Ebene machen wir so etwas nicht, und wir haben es auch nicht vor." Unabhängig agierende Hacker schließt er jedoch nicht aus. Der US-Sonderermittler Robert Mueller sieht das nicht so und hat in der Affäre Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstler erhoben.

Schon länger hat die NSA eine Task-Force im Einsatz, die gegen russische Cyberaktivitäten zu Felde zieht, wie NSA-Chef Paul Nakasone vergangene Woche bei einer Sicherheits-Konferenz in Aspen sagte.

the aspen institute NSA-Chef Paul Nakasone im Gespräch.

Nakasone betonte, dass die USA auf diesem virtuellen Schlachtfeld präsent sein muss, damit Gegner, wie Russland nicht die Oberhand gewinnen. (red, 23.7. 2018)