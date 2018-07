Ihr schlimmster Ferialjob – in einem Satz!

Von anstrengend bis langweilig reichen die Joberfahrungen in den Sommerferien. Wie haben Sie in der schulfreien Zeit Ihr Geld verdient, und was war dabei das Skurrilste?

Das erste selbstverdiente Geld ist meist schwer verdient. Als Ferialpraktikantin oder Ferialpraktikant kommt man in einen Betrieb, schnuppert zum ersten Mal Arbeitsweltluft und wird mit Aufgaben betraut, die im besten Fall interessant sind. Im schlimmsten Fall hat man den Horrorjob seines Lebens. Vielleicht gibt es aber danach eine gute Geschichte zu erzählen.

Was am Ende wohl am meisten zählt, ist die Bezahlung, denn vielfach verschwendet man die Hälfte der Sommerferien nur aus einem Grund mit Arbeit – des Geldes wegen. Endlich kann man sich das leisten, was man immer schon haben wollte, und fühlt sich beim Blick auf den Kontostand für einen kurzen Augenblick im Leben richtig reich.

Stiermelker und Unterhosenverkäuferin

Was man aber dafür in Kauf nimmt, kann mitunter skurril, lustig oder richtig anstrengend sein. Einen Einblick in eine Fleischerei hat der Instagram-User "manong.neno" beim Ferialjob bekommen:

Diese Ferialjoberfahrungen der STANDARD-User gehören wohl zu eher skurrilen Tätigkeiten:

Welche Ferialjobs haben Sie schon gemacht? In einem Satz!

Was hat Ihnen der Job gebracht? Wie sind Sie zu Ihrem Sommerjob gekommen? Und würden Sie die Arbeit weiterempfehlen? (haju, 24.7.2018)