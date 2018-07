Kampfjets und Cowboystiefel: Ausstellung soll US-Handelskurs stärken

Rund um das Weiße Haus ausgestellte US-Produkte sollen Trumps Handelspolitik untermauern. Zeitgleich stapelt sich immer mehr Fleisch in den Kühlhäusern

Washington – US-Präsident Donald Trump will mit einer Ausstellung von US-Produkten vom Cowboy-Stiefel bis hin zum Kampfjet seine umstrittene Handelspolitik vorantreiben. Trump werde bei der Präsentation auf dem Gelände des Weißen Hauses am Montag das Ziel seiner Regierung bekräftigen, dass mehr Produkte in den USA hergestellt werden sollten, kündigte eine Sprecherin des Präsidialamts am Sonntag an.

Anwesend sein würden auch Vizepräsident Mike Pence und sechs Minister. Zu den Produkten gehören neben einem F-35-Kampfjet von Lockheed Martin unter anderem auch ein Pickup-Wagen von Ford, Jeans, getrocknete Rindfleischstreifen, Snowboards, Keksausstecher und Waffenschränke. Lockheed will zudem die für künftige NASA-Einsätze entwickelte Weltraumfähre "Orion" präsentieren.

Fleisch stapelt sich in Kühlhäusern

Währenddessen stapelt sich in amerikanischen Kühlhäusern nach einem Bericht des Wirtschaftsblattes "Wall Street Journal" immer mehr Fleisch. Dies sei eine Folge von einem größer werdenden Angebot und einer sinkenden Nachfrage im Zuge des Handelsstreits, berichtete das Blatt am Sonntag unter Berufung auf Experten.



Demnach wird davon ausgegangen, dass neue Statistiken eine Rekordmenge von 2,5 Milliarden Pfund (1,04 Milliarden Kilo) an Rind- und Schweinefleisch sowie Geflügel ausweisen werden. Diese Statistiken werden frühestens am Montag erwartet. Der Appetit von Konsumenten auf Fleisch wachse zwar, allerdings nicht schnell genug, um mit der Rekordproduktion Schritt zu halten, berichtete das Blatt weiter.

Notwendige Exporte

Dies mache die amerikanische Fleischproduktion zunehmend abhängig von Exporten, aber Mexiko und China hätten beide Sonderzölle auf Schweinefleisch aus den USA erhoben. Damit werde amerikanisches Fleisch auf diesen Märkten teurer. Mexiko und Brasilien gehören den Angaben zufolge zu den größten Importeuren von Fleisch aus den Vereinigten Staaten. Beide Länder erhoben die Sonderzölle als Vergeltung für amerikanische Sonderzölle auf Stahl, Aluminium und andere Waren.

Trump hat mit der EU, China und weiteren Staaten einen Handels- und Zollstreit entfacht. Er beklagt, dass die USA im Welthandel benachteiligt würden und zu viele Produkte in den Vereinigten Staaten aus dem Ausland kämen. Am Mittwoch kommen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington, um mit Trump über eine Lösung des Konflikts zu sprechen. Trump hat Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verhängt hat. Die EU hat darauf mit ähnlichen Zöllen etwa auf Motorräder und Whiskey reagiert. Trump drohte daraufhin mit zusätzlichen Zöllen auf Autos, die vor allem deutsche Hersteller treffen würden. (APA,red, 23.7.2018)