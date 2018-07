Huawei möchte 200 Millionen Smartphones bis Ende 2018 ausliefern

Der chinesische Konzern konnte seine Smartphone-Absatzzahlen stark steigern

Wie die South China Morning Post berichtet, will Huawei bis zum Jahresende rund 200 Millionen Smartphone-Einheiten verkaufen. Damit hält der chinesische Konzern an seinem Ziel fest, Apple auf Platz zwei der weltweiten Smartphone-Verkäufe zu verdrängen. Laut dem US-amerikanischen Marktforschungsinstituts International Data Corporation (ICD) hat Apple 2017 insgesamt rund 215 Millionen und Huawei rund 153 Millionen Smartphones verkauft. Wie Richard Yu, Huaweis Smartphone-Chef, mitteilte, hat Huawei die 100-Millionen-Marke an verkauften Smartphones 2015 im Dezember, 2016 im Oktober und 2017 schon im September erreicht. Laut Huawei erreichte man diese Marke 2018 bereits im Juli. Der chinesische Konzern könnte Apple somit früher als erwartet einholen.

Globaler Smartphone-Markt rückläufig

Auf Platz eins der weltweiten Smartphone-Absatzzahlen befindet sich nach wie vor Samsung. Der südkoreanische Konzern musste in den letzten zwei Quartalen jedoch einen Rückgang seines Marktanteils hinnehmen. Grund dafür ist unter anderem die preiswerte Konkurrenz aus China und der globale Smartphone-Markt, der sich erstmalig durch rückläufige Verkaufszahlen auszeichnet. Von den Rückgängen sind jedoch nicht alle Hersteller gleich betroffen. Die beiden chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei und Xiaomi konnten ihre Absatzzahlen steigern. Im Moment hält Huawei im ersten Quartal 2018 bei einem weltweiten Marktanteil von 11,8 Prozent, was einer Steigerung zum ersten Quartal 2017 um 13,8 Prozent entspricht.

Wachstumsmarkt Indien

Huawei konnte in letzter Zeit immer besser am indischen Smartphone-Markt Fuß fassen, der nach dem chinesischen der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt ist. Ausschlaggebend dafür ist laut Analysten insbesondere Huaweis Tochtermarke Honor. Im Heimatland hat Huawei einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Der der chinesische Konzern, der sich ursprünglich im B2B-Bereich auf den Ausbau von Netzwerkinfrastrukturen spezialisierte, konnte sich erstmals 2013 mit seiner beliebten Smartphone-P-Serie am weltweiten Endverbraucher-Markt etablieren. Von Seiten des Konzerns will man in drei bis fünf Jahren auf Platz eins der weltweiten Smartphone-Absatzzahlen aufsteigen. (mapa, 23.07.2018)