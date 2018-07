ADCE-Awards 2018 mit vier Juroren aus Österreich

Creativ Club Austria entsendet Hannes Böker (Red Bull), Christian Gosch (Serviceplan), Sandra Reichl und Andreas Spielvogel (DDB Wien) nach Barcelona

Barcelon – Am 9. und 10. November 2018 findet das fünfte ADCE European Creativity Festival in Barcelona statt. Als österreichisches Mitglied des Art Directors Club of Europe (ADCE) entsendet der Creativ Club Austria vier CCA-Mitglieder in die Jury der diesjährigen ADCE-Awards. Hannes Böker (Red Bull) wird Arbeiten in der Kategorie Promotions & New Media beurteilen, Christian Gosch (Serviceplan) jene aus dem Bereich Integration & Innovation. Sandra Reichl ist Jurorin in der Kategorie Graphic Design und Andreas Spielvogel (DDB Wien) sitzt in der Jury bei Film & Radio.

"Mit einer Freelancerin, zwei Agentur-Kreativchefs sowie einem Markenexperten von einem Big Player wie Red Bull entsenden wir eine vielfältige und geballte Ladung Kreativexpertise nach Barcelona. Die verschiedenen Blickwinkeln der Branchenexperten wird die Jury-Arbeit spannend gestalten und positiv auf die Qualitätssicherung der Awards einzahlen", sagt dazu der CCA-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Einreichungen sind bis Donnerstag, den 27. September 2018, online auf adce.submit.to möglich. (red, 23.7.2018)