Palästinenser im Westjordanland bei Ausschreitungen getötet

Jugendlicher wurde rund um Razzia israelischer Soldaten erschossen

Tel Aviv/Bethlehem – Bei einer Razzia israelischer Sicherheitskräfte in einem Flüchtlingslager im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Jugendlicher getötet worden. Bei dem Einsatz in Bethlehem in der Nacht auf Montag seien zwei Terrorverdächtige festgenommen und ein Waffenlager gefunden worden, teilte die israelische Armee mit. Während der Razzia sei es zu Ausschreitungen gekommen.

Einwohner des Lagers hätten Steine und Brandbomben auf die Soldaten geworfen. Die Soldaten hätten daraufhin Schüsse abgegeben. Nach palästinensischen Angaben wurde bei den Konfrontationen ein 15-Jähriger tödlich durch Schüsse in die Brust verletzt. Der Vorfall werde untersucht, teilte die Armee mit. (APA, 23.7.2018)