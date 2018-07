Macron will nach Leibwächter-Skandal Stab umbauen

Mitarbeiterstab und Abläufe sollen neu organisiert werden – Innenminister vor U-Ausschuss im Parlament

Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron will wegen der Affäre um seinen ehemaligen Chef-Leibwächter einem Insider zufolge seinen Mitarbeiterstab umbauen. Macron sei der Auffassung, dass seit dem Vorfall vom 1. Mai im Präsidialamt eine Reihe von Fehlern gemacht worden seien, verlautete aus dem Umfeld des Staatschefs am Sonntag.

Daher habe er den Chef des Präsidialamtes beauftragt, den Mitarbeiterstab und Abläufe neu zu organisieren. Damit solle verhindert werden, dass sich ein solcher Vorfall wiederhole, der innenpolitisch immer höhere Wellen schlägt. Der damalige Leibwächter Macrons, Alexandre Benalla, hatte einen Demonstranten bei einer Maikundgebung angegriffen. Bei dem via Video festgehaltenen Vorfall trug er einen Helm und Polizei-Abzeichen, obwohl er nicht im Dienst war.

Ermittlungen gegen Leibwächter

Die Staatsanwaltschaft leitete am Sonntag Ermittlungen gegen den Ex-Leibwächter ein, der am Freitag von Macron entlassen worden war. Im Zusammenhang mit der Affäre laufen nun zudem gegen vier weitere Personen Ermittlungsverfahren, darunter sind drei Polizisten. Sie sollen Videobilder des Zwischenfalls an Benalla weitergeleitet haben.

Nach dem Vorfall, der zunächst zu einer 15-tägigen Suspendierung Benallas geführt hatte, wurde der Vorwurf laut, die Mitarbeiter Macrons stünden offenbar über dem Gesetz. Gegner werfen dem Präsidenten seit Längerem vor, abgehoben zu sein und den Kontakt zur Bevölkerung verloren zu haben.

Verhalten "schockierend"

Macron habe am Sonntag mit Ministerpräsident Edouard Philippe, Innenminister Gerard Collomb sowie weiteren engen Mitarbeitern über den Vorfall beraten und das Verhalten seines ehemaligen Leibwächters als schockierend und inakzeptabel bezeichnet, hieß es aus seinem Umfeld.

Er könne nicht zulassen, dass der Eindruck entstehe, dass jemand aus seinem Umfeld über dem Gesetz stehe. Wegen des Vorfalls muss Innenminister Collomb am Montag Abgeordneten der Nationalversammlung Rede und Antwort stehen, am Dienstag ist eine Anhörung im Senat angesetzt. Die Anhörung soll Klarheit darüber schaffen, was die Regierung von dem Zwischenfall wusste. (APA, 23.7.2018)