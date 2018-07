Französischer IT-Berater Atos stemmt Milliardenzukauf in den USA

Übernimmt die US-Firma Syntel – Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen

In der Informationstechnik-Branche kommt es zu einer neuen Milliardenübernahme. Der französische IT-Dienstleister Atos kauft für insgesamt rund 3,6 Milliarden Dollar den US-Branchenpionier Syntel, wie beide Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag mitteilten.

Abwarten

Atos zahle 41 Dollar je Aktie für die 1980 gegründete IT-Firma und damit einen Aufschlag von fast fünf Prozent auf den Syntel-Schlusskurs vom Freitag. Die Wettbewerbsbehörden müssen den Plänen noch zustimmen. Zu den Geschäftsfeldern von Atos gehören Zahlungstransaktionen, Beratungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleistungen sowie Systemintegration. Atos beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter, Syntel 23.000. (Reuters, 23.7.2018)