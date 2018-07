Morgen-Update für Montag, den 23.7.2018: Viertagewoche, Schießerei in Toronto, Trump und Iran

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] ÖGB-Chef Katzian fordert Anrecht auf eine Viertagewoche.

Führerscheinprüfungen nicht mehr auf Türkisch: Kritik vom ÖAMTC.

SPÖ-Chef Kern fordert Mietpreisbremse.

[International] Israel hat bei der Rettung von hunderten Mitgliedern der Weißhelme und deren Familien geholfen – Sie sollen in westliche Staaten Aufnahme finden.

[International] Mehrere Verletzte, ein Toter bei Schießerei in Toronto.

Trump warnt Iran, nie, nie wieder den USA zu drohen.



[Sport] Özil verteidigt Foto mit Erdogan und tritt aus Nationalteam zurück.

Hamilton siegt nach Vettel-Out in Hockenheim.

[Service] Mit einer Karte bis zu 15 Ausstellungen pro Jahr gratis ansehen! DER STANDARD und das Museum der Moderne Salzburg verlosen 10 Jahreskarten fürs Museum der Moderne Salzburg samt Goodies. Jetzt mitmachen und gewinnen .

[Wetter] Am Montag halten sich von Vorarlberg bis in die Obersteiermark einige Wolken und über den Tag verteilt gehen hier Schauer nieder. Auch sonst startet der Tag bewölkt und bis Mittag können auch im Südosten noch Regentropfen fallen. Generell setzt sich die Sonne abseits der Alpen tagsüber aber immer besser durch, am Nachmittag sind nur in Oberösterreich einzelne Gewitter möglich. 21 bis 29 Grad.

[Zum Tag] Am 23. Juli 1851 bewilligte Kaiser Franz Joseph I. im Kaisertum Österreich das Errichten einer Centralanstalt für meteorologische und magnetische Beobachtungen. Damit entstand der weltweit erste staatliche Wetterdienst, die heutige Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).