Salzburg und Altach im ÖFB-Cup locker weiter

Meister Salzburg feierte einen klaren 6:0-Erfolg bei Oedt. Altach steht nach einem 3:0 über Parndorf ebenfalls in der zweiten Runde

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Sonntagabend die erste Runde des ÖFB-Cups standesgemäß abgeschlossen. Der Finalist der Vorsaison siegte beim oberösterreichischen Landesligisten ASKÖ Oedt 6:0 (2:0). Xaver Schlager (9., 65.) und Reinhold Yabo (45.+1, 63.) trafen jeweils doppelt. Zudem trugen sich Smail Prevljak (72.) und Munas Dabbur (77./Elfmeter) in die Schützenliste ein.

Ein Niveauunterschied von drei Ligen war in dieser Begegnung in der ersten Hälfte nicht unbedingt zu sehen. Der Landesliga-Meister, der den Aufstieg in die Regionalliga nur aufgrund von infrastrukturellen Auflagen nicht bewerkstelligen konnte, bot eine couragierte Leistung und fand durch Manuel Schmidl in der 40. Minute sogar eine große Ausgleichschance vor.

Kalt

Vor dem Tor agierten die Salzburger kaltschnäuziger. Schlager überlupfte Ex-Grödig-Goalie Pirmin Strasser nach einem Zuspiel von Salzburg-Neuerwerbung Zlatko Junuzovic sehenswert. Mit dem Pausenpfiff sorgte Yabo für die Vorentscheidung. Er beförderte den Ball mit etwas Glück über die Torlinie.

Nach Seitenwechsel verließen den von Ex-Ried-Sportdirektor Stefan Reiter gemanagten Viertligisten unter dem Kommando von Trainer Gerhard Schweitzer dann doch die Kräfte. Der Meister nutzte dies eiskalt aus.

Und Kälter

Ein Doppelschlag von Yabo (nach Junuzovic-Assist) und Schlager nach etwas mehr als einer Stunde nahm die letzte Spannung aus dem Spiel, in dem auch Prevljak sein erstes Tor nach der Rückkehr nach Salzburg bejubeln durfte. Dabbur blieb nach einem wegen Handspiels verhängten Elfmeter vom Punkt cool.

Altach sicher

Auch der SCR Altach hat unter Neo-Coach Werner Grabherr ein gelungenes Debüt in die Pflichtspielsaison gegeben. DerBundesligist gewann am Sonntag sein Erstrundenspiel im ÖFB-Cup gegen Regionalligist Parndorf souverän 3:0 (2:0).

Adrian Grbic brachte die Vorarlberger schon in der vierten Minute per Kopf nach einer Flanke von Marco Meilinger in Führung. Danach plätscherte die Partie einige Zeit dahin. Kapitän Philipp Netzer sorgte nach einem Eckball mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze noch vor der Pause für die Vorentscheidung (33.).

Im zunehmend strömenden Regen verwalteten die Vorarlberger das Geschehen nach Seitenwechsel und sorgten durch Andreas Lienhart rund eine Viertelstunde vor Schluss für den Endstand. (APA, red, 22.7.2018)

Fußball-Ergebnisse im ÖFB-Cup vom Sonntag, 1. Runde:

ASKÖ Oedt (Landesliga OÖ) – Red Bull Salzburg 0:6 (0:2).

Tore: Schlager (9., 65.), Yabo (45.+1, 63.), Prevljak (72.), Dabbur (77./Elfmeter)

SC/ESV Parndorf (Regionalliga Ost) – SCR Altach 0:3 (0:2).

Tore: Grbic (4.), Netzer (33.), Lienhart (78.)