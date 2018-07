Zweisatzsieg im Finale gegen den Deutschen Daniel Brands

Astana – Der Steirer Sebastian Ofner hat am Sonntag in Astana seinen ersten Titel auf der Tennis-Challenger-Tour geholt. Der 22-Jährige besiegte im Endspiel des mit 125.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in Kasachstan den Deutschen Daniel Brands 7:6(5),6:3. Brands hatte im Halbfinale Ofners Landsmann Jurij Rodionov besiegt. (APA, 22.7.2018)