Mehrheit der Briten lehnt Mays Brexit-Strategie ab

London, 22. Jul (Reuters) – Eine Mehrheit der Briten lehnt die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May einer Umfrage zufolge ab. Nur 16 Prozent seien der Ansicht, dass die Konservative die Verhandlungen gut führe, ergab die Erhebung des Institutes YouGov für die Zeitung "Sunday Times". 34 Prozent gehen demnach davon aus, dass ihr Widersacher Boris Johnson eine bessere Arbeit leisten würde. Der Brexit-Befürworter war im Streit über die Strategie für den Austritt aus der EU vom Amt des Außenministers zurückgetreten.

Der Umfrage zufolge fühlen sich viele Bürger von den Konservativen und der oppositionellen Labour-Partei nicht mehr angemessen vertreten. 38 Prozent würden demnach für eine neue rechte Partei stimmen, die den Brexit vorantreibt. Fast ein Viertel würde eine Partei unterstützen, die sich ausdrücklich gegen Einwanderung und gegen den Islam wendet.

Hälfte für Verbleib

Bei der Frage nach dem Brexit ist die Bevölkerung wie vor zwei Jahren gespalten: Bei einem zweiten Referendum würde sich die Hälfte für einen Verbleib in der EU entscheiden.

May verfolgt einen sogenannten weichen Brexit und will sich beim Handel mit Gütern weiter eng an die verbleibenden 27 EU-Staaten binden. Dies lehnen viele Brexit-Befürworter aus ihrer eigenen Partei strikt ab. (APA, 22.7.2018)