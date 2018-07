Keine Entspannung der Waldbrand-Lage in Schweden

Internationale Hilfe ist unterwegs, die Feuerwehren sind mit der Minimierung der Ausbreitung der Flammen beschäftigt

Stockholm – Bei den heftigen Waldbränden in Schweden ist keine Entspannung der Lage in Sicht – im Gegenteil. Am Samstag stieg die Zahl der Feuer nach Angaben der Notrufzentrale sogar wieder bis auf fast 70 an.

Die einzige Hoffnung, viele davon zu löschen, liege in einem Wetterumschwung, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes dem schwedischen Rundfunk.

foto: apa/afp/tt news agency/maja susl Heftige Waldbrände machen Schweden zu schaffen. Die Feuerwehren sind mit Schadensbegrenzung beschäftigt.

Die Feuerwehren könnten derzeit nur versuchen, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Laut dem schwedischen Zivilschutzchef Dan Eliasson seien vier Brände zu groß für eine Löschaktion geworden. "Wir werden nicht in der Lage sein, die größten Brände zu löschen", wird Eliasson auf orf.at zitiert.

Die Waldbrände wüten über ganz Schweden verteilt. Allein die drei größten in Mittelschweden sind mehr als 20.000 Hektar groß.

Die schwedische Regierung suchte um Unterstützung bei anderen EU-Ländern an.

Wie viel Wald im ganzen Land brennt, sei derzeit nicht zu sagen, erklärte der Katastrophenschutz.

Immer wieder brechen zudem neue Feuer aus, die sich – angefacht durch Wind – schnell ausbreiten.

foto: reuters/tt news agency Ein Konvoi polnischer Feuerwehren am Weg nach Uppsala, Schweden.

Schweden hatte noch nie mit größeren Waldbränden zu kämpfen. Das nordeuropäische Land ist beim Löschen auf internationale Hilfe angewiesen. Im Einsatz sind unter anderem fünf Spezialflugzeuge aus Italien und Frankreich, Deutschland hat fünf Helikopter geschickt. (APA, red, 22.7.2018)