Fast 4.000 Jahre altes Hügelgrab in Niederösterreich entdeckt

Zahlreiche Funde und Spuren von jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Siedlungen

Au am Leithaberge – Auf einer Baustelle in Au am Leithaberge (Bezirk Bruck a.d. Leitha) haben Archäologen zahlreiche Spuren von jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Siedlungen freigelegt. Die Forscher unter der Leitung von Judith Wiesbauer-Klieber und in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt entdeckten darüber hinaus bei den Grabungen ein urzeitliches Hügelgrab, das sie auf etwa 1.600 vor unserer Zeitrechnung datieren konnten. An der Stelle soll ein Windpark des Unternehmens EVN entstehen.



Das Gebiet, auf dem fünf Windräder errichtet werden, war möglicherweise bereits im 6. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung besiedelt. Herbert Mihaly, Bürgermeister von Au am Leithaberge, freut sich über die Funde: "Wir haben den Auftrag, diese Einzigartigkeit und Lebensqualität auch für zukünftige Generationen zu bewahren." Der Windpark soll trotz der Funde wie geplant Anfang 2019 in Betrieb gehen und ökologische Energie für mehr als 10.000 Haushalte in der Region liefern. (red, APA, 22.7.2018)