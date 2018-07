Israel will einzigen Warenübergang zum Gazastreifen wieder öffnen

Die Regierung wartet die Entwicklung der Waffenruhe mit der Hamas ab

Jerusalem – Israel hat die Öffnung des einzigen Übergangs für Warenlieferungen in den Gazastreifen für den Fall angekündigt, dass die Waffenruhe mit der dort herrschenden Hamas hält. Wenn es am Sonntag und Montag ruhig bleibe, "dann werden wir erlauben, dass Kerem Shalom am Dienstag zu seiner normalen Aktivität zurückkehrt", sagte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman mit Blick auf den im Süden gelegenen Grenzübergang zwischen Israel und dem isolierten Palästinensergebiet.

Am Freitag war bei palästinensischen Protesten an der Grenze des Gazastreifens zu Israel ein israelischer Soldat getötet worden. Die israelische Armee reagierte darauf mit Vergeltungsangriffen, bei denen nach palästinensischen Angaben drei Hamas-Kämpfer und ein palästinensischer Zivilist getötet wurden. In der Nacht zum Samstag erklärte die Hamas, sie habe sich unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen auf eine Feuerpause mit Israel geeinigt.

Grenzübergang seit Anfang Juli geschlossen

Den Grenzübergang Kerem Shalom hatte Israel bereits am 9. Juli geschlossen und damit auf Angriffe mit Brandsätzen reagiert. Nur humanitäre Hilfen waren von der Sperrung ausgenommen. Außerdem wurde die Fangzone an der Küste für die palästinensischen Fischer von neun auf sechs Seemeilen begrenzt. Lieberman sagte am Sonntag, die Zone könne am Dienstag wieder ausgedehnt werden.

Der Gazastreifen ist weitgehend abgeriegelt, seit dort 2007 die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas die Macht übernahm, welche den Staat Israel militärisch bekämpft. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind in dem schmalen Küstenstreifen auf Hilfslieferungen angewiesen. (APA, 22.7.2018)