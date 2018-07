Zahlreiche Unwettereinsätze in Niederösterreich

Auspumparbeiten und Sturmschäden in mehreren Bezirken

Krems/Bruck a.d. Leitha – Unwetter haben am Samstagnachmittag und -abend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Niederösterreich geführt. Die Einsatzkräfte meldeten Auspumparbeiten und Sturmschäden in den Bezirken Krems-Land, Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf, Bruck a.d. Leitha und Baden. Straßen und Keller wurden überflutet.

Feuerwehrleute beseitigen einen Baumes nach heftigen Unwettern in Grimmenstein.

Im Bezirk Krems-Land gab es Einsätze u.a. in Schönberg, Nöhagen, Arzwiesen, Mühldorf und Elsarn am Jauerling. Auf der B217 stand das Wasser laut ORF Niederösterreich bis an die Gehsteigkante hoch.

foto: apa/einsatzdoku.at Sechs Feuerwehren mit 85 Mitgliedern haben am Samstagnachmittag einen Großbrand in einem Wald im Gemeindegebiet von Groß-Siegharts verhindert. Flammen von einem Holzstoß hatten bei starkem Wind auf den Hochwald übergegriffen, berichtete das Bezirkskommando Waidhofen

Feuerwehren rückten u.a. auch in Tulln und Langenrohr (Bezirk Tulln), Korneuburg, Tresdorf, Sierndorf und Hausleiten (Bezirk Korneuburg), Lanzendorf, Kirchstetten und Schrick (Bezirk Mistelbach), Leopoldsdorf im Marchfelde, Ober- und Untersiebenbrunn sowie Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aus. Ein Hotspot im Bezirk Bruck a.d. Leitha war Götzendorf a.d. Leitha. Im Bezirk Baden meldeten die freiwilligen Helfer u.a. Einsätze in Ebreichsdorf, Reisenberg und Unterwaltersdsorf. (APA, 22.7.2018)