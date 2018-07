Hunderte Weißhelme aus dem Südwesten Syriens evakuiert

Die Weißhelme und ihre Angehörigen wurden nach Jordanien gebracht, ihr Leben sei unmittelbar bedroht gewesen

Jerusalem – Israel hat Medienberichten zufolge etwa 800 syrische Weißhelme und deren Angehörige aus dem Südwesten des Bürgerkriegslandes nach Jordanien in Sicherheit gebracht. Das israelische Militär teilte mit, es habe am Sonntag einen Einsatz zur Rettung der Mitglieder einer Zivilschutzorganisation und deren Familien abgeschlossen. Ihre Leben seien unmittelbar bedroht gewesen. Sie seien in ein Nachbarland gebracht worden. Die Aktion sei auf Bitten der USA und mehrerer europäischer Länder vorgenommen worden. Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Evakuierten um Mitglieder der Weißhelme, eines nichtstaatlichen Rettungsdienstes, der in syrischen Rebellengebieten aktiv ist.

Umsiedelung binnen drei Monaten

Jordaniens amtliche Nachrichtenagentur Petra meldete, das Königreich habe den Vereinten Nationen die Genehmigung erteilt, via Jordanien etwa 800 syrische Staatsbürger in westliche Staaten umzusiedeln. Die Syrer seien nach Angriffen der syrischen Armee aus von der Opposition kontrollierten Gebieten geflohen. Sie würden zunächst in Jordanien bleiben. Deutschland, Großbritannien und Kanada hätten aber zugesagt, sie binnen drei Monaten umzusiedeln.

Die syrische Armee geht in dem an Jordanien und Israel angrenzenden Südwesten seit Juni mit russischer Unterstützung verstärkt gegen Aufständische vor. Nachdem die Rebellen in der Provinz Deraa faktisch geschlagen wurden, dringt das Militär derzeit auf die benachbarte Region Kuneitra vor und damit in Richtung der von Israel besetzten Golanhöhen. (APA, 22.7.2018)