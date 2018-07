Italien will 57 gerettete Tunesier umgehend zurückführen

Innenminister Salvini: "Auf Worte folgen Taten."

Rom – Das italienische Innenministerium will umgehend die Zurückschiebung von bis zu 57 Tunesiern vollziehen, die in der Nacht auf Freitag im Mittelmeer gerettet worden sind. Bereits am Montag sollen einige der volljährigen Männer mit einem Charterflug nach Tunis zurückgebracht gebracht werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Kreisen des Innenministeriums erfuhr.

Die Übrigen sollen demnach am Donnerstag zurückgeführt werden. Den Angaben zufolge stellte zunächst keiner der Tunesier einen Asylantrag in Italien – warum, blieb unklar.

Nach Sizilien gebracht

Die Migranten waren laut italienischen Medienberichten unweit der Insel Pantelleria gerettet worden, die zwischen Tunesien und Italien liegt. Sie wurden anschließend nach Trapani auf Sizilien gebracht. Ursprünglich war von 66 Geretteten die Rede gewesen.

Innenminister Matteo Salvini und Chef der rechtsgerichteten Lega twitterte am Samstag: "Gerettet, betreut, sofort zurückgeführt. Auf Worte folgen Taten." Der Vizepremier spricht sich auch dafür aus, aus Seenot gerettete Migranten nach Libyen zurückzuschicken. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen sind die Menschen in überfüllten Aufnahmezentren in dem Bürgerkriegsland von Folter und Vergewaltigung bedroht. (APA, 21.7.2018)