Sturm siegt trocken, Wacker nach Unterbrechung

Pink und Hierländer trafen bei 2:0-Sieg gegen Landesligist Siegendorf

Parndorf – Titelverteidiger Sturm Graz hat die Auftakthürde im ÖFB-Cup gemeistert. Die Steirer gewannen am Samstag ihr Erstrundenspiel gegen den burgenländischen Fußball-Landesligisten ASV Siegendorf in Parndorf dank Toren von Markus Pink (25.) und Stefan Hierländer (51.) ohne Glanz mit 2:0 (1:0). Die Siegendorfer hatten ausweichen müssen, da ihre Anlage für eine TV-Übertragung nicht geeignet gewesen wäre.

Programmgemäße Führung

Die Grazer traten im Heidebodenstadion mit fünf Zugängen in der Startformation an. Anastasios Avlonitis, Filipe Ferreira, Raphael Obermair sowie die Stürmer Pink und Philipp Hosiner bekamen von Beginn an die Chance.

Pink brachte den großen Favoriten in der 25. Minute in Führung. Der Ex-Mattersburger vollendete bei seiner Pflichtspielpremiere im Sturm-Dress nach Hierländer-Ideallochpass souverän.

Sonst kontrollierte der wegen des Todes von Ex-Manager Heinz Schilcher mit schwarzen Armbinden spielende Bundesliga-Vizemeister das Geschehen, ohne allerdings zu glänzen. In den Zweikämpfen war die Truppe von Cheftrainer Heiko Vogel darauf bedacht, kein unnötiges Risiko einzugehen.

Knapp am Ausgleich vorbei

Von hohem Tempo war die Partie nicht geprägt. Der fehlende Nachdruck der Grazer hätte sich beinahe gerächt, Siegendorfs Lukas Kubus rutschte aber hauchdünn an einer Hereingabe vorbei (35.) und scheiterte bei einer Topchance an Tormann Jörg Siebenhandl (41.).

Gleich nach Wiederbeginn erhöhte Hierländer nach einer Flanke per Kopf auf 2:0 (51.). Den Assist durfte sich der von Bayerns Zweierteam gekommene 22-jährige Deutsche Obermair gutschreiben lassen.

Danach verwaltete Sturm nur noch das Resultat und konnte dabei Kräfte für das anstehende Champions-League-Qualifikations-Duell mit Ajax Amsterdam schonen. Die Vogel-Truppe ist am Mittwoch (20.30 Uhr) im Zweitrunden-Hinspiel in der Amsterdam-Arena zu Gast. Das Rückspiel folgt am 1. August (20.30) in der Merkur Arena in Graz.

Ried souverän, Wacker mühevoll

Zweitligist Ried setzte sich beim Vorarlberg-Ligisten Dornbirner SV 6:0 durch. Pecirep (19./Elfmeter, 71.), Mayer (27., 78.), Grgic (80.) und Surdanovic (85.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Der FC Wacker Innsbruck ist hingegen nur mit Mühe in die zweite ÖFB-Cup-Runde eingezogen. Die Tiroler besiegten den Wiener-Stadtliga-Meister und Neo-Regionalligisten Team Wiener Linien knapp mit 3:2 (2:2). Die Partie war wegen eines heftigen Gewitters in der 69. Minute abgebrochen worden, konnte nach fast halbstündiger Pause aber ohne Probleme zu Ende gespielt werden.

Zum Matchwinner avancierte Stefan Rakowitz mit einem Doppelpack (36./per Kopf, 56.). Daneben trug sich mit dem Ex-Hartberger Stefan Meusburger (16.) auch ein Sommer-Zugang des Bundesligisten in die Schützenliste ein. Den Wienern blieb trotz Kopfballtoren von Thomas Zankl (27., 40.) eine Überraschung verwehrt, sie konnten nach ansprechender Vorstellung aber erhobenen Hauptes den Platz verlassen.

Cup-Schreck Gurten wehrte sich tapfer

Union Gurten ist wieder einmal ein harter Brocken für einen Bundesligisten gewesen. Der WAC setzte sich am Samstag nach hartem Kampf beim Regionalligisten aber doch mit 2:1 durch. Mann des Spiels war der von Sturm Graz zurückgekehrte Marc Andre Schmerböck mit einem Doppelpack (27., 59.). Der Ex-Rieder Jakob Kreuzer (53.) hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt.

Für eine kleine Überraschung sorgte der ATSV Stadl-Paura. Der Regionalliga-Mitte-Verein behielt gegen den Zweite-Liga-Club FC Blau-Weiß Linz im Elfmeterschießen mit 5:4 die Oberhand. Nach 90 sowie 120 Minuten war es 1:1 gestanden.

Überstunden musste Neo-Zweitligist SV Lafnitz machen, Regionalligist FC Kitzbühel wurde auswärts erst in der Verlängerung mit 4:2 besiegt.

Die Partie FC Stadlau gegen SC Gleisdorf wurde wegen des schlechten Wetters abgesagt, ein Ersatztermin wird am Montag festgelegt. Das verlautete der ÖFB via Twitter. (APA, red, 21.7.2018)

Erstrundenspiele im ÖFB-Cup vom Samstag:

Dornbirner SV (Landesliga Vorarlberg) – SV Ried 0:6 (0:2).

Tore: Pecirep (19./Elfmeter, 71.), Mayer (27., 78.), Grgic (80.), Surdanovic (85.)

ASV Siegendorf (Burgenlandliga) – SK Sturm Graz 0:2 (0:1).

Tore: Pink (25.), Hierländer (51.)

USK Anif (RL West) – WSG Wattens 0:3 (0:2).

Tore: Jauregui (16., 90.), Jurdik (44.)

UBV Vöcklamarkt (RL Mitte) – FC Alberschwende (Vorarlbergliga) 4:0 (3:0).

Tore: Leitner (10.), Gilhofer (27.), Höltschl (42.), Johnson (67.)

Union Gurten (RL Mitte) – RZ Pellets WAC 1:2 (0:1).

Tore: Kreuzer (53.) bzw. Schmerböck (27., 59.)

Team Wiener Linien (RL Ost) – FC Wacker Innsbruck 2:3 (2:2).

Tore: Zankl (27., 40.) bzw. Meusburger (16.), Rakowitz (36., 56.)

VfB Hohenems (RL West) – FAC Wien 2:5 (1:4)

Tore: Stefanon (29.), Fessler (52.) bzw. Yilmaz (3.), Markoutz (22., 32., 48.), Pajaczkowski (38.)

USV Scheiblingkirchen-Warth (NÖ Landesliga) – SC Austria Lustenau 0:4 (0:1)

Tore: Ronivaldo (13.), Canadi (62.), William (67.), Tuncer (84.)

ATSV Stadl-Paura (RL Mitte) – Blau Weiß Linz 1:1 n.V. (0:0,1:1), 5:4 i.E.

Tore: Alin (89.) bzw. Ebenhofer (66.)

FC Kitzbühel (RL West) – SV Lafnitz 2:4 n.V. (0:1,2:2).

Tore: Margic (91.), Baur (94.) bzw. Kröpfl (31./Elfmeter), Zivotic (89.), Ried (99.), Kogler (113./Eigentor)

FC Stadlau (RL Ost) – FC Gleisdorf (RL Mitte) abgesagt. Das Spiel konnte wegen eines Gewitters nicht angepfiffen werden. Ein Ersatztermin soll laut ÖFB am Montag fixiert werden.