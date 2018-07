Thiem in Hamburg zum Auftakt gegen Qualifikanten

Gleich fünf Österreicher sind beim ATP-Sandplatzturnier im Einsatz

Hamburg – Der topgesetzte Dominic Thiem trifft beim mit 1,76 Millionen Dollar dotierten ATP-Sandplatz-Tennisturnier in Hamburg in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. Danach würde der Sieger der Begegnung zwischen dem Australier John Millman und dem Deutschen Jan-Lennard Struff warten. Im Doppel tritt Thiem mit Jürgen Melzer an, in Runde eins warten Ben McLachlan/Struff (JPN/GER).

Topgesetzt im Doppelbewerb sind Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO-1), weiters sind mit österreichischer Beteiligung Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT-3) und Max Mirnyi/Philipp Oswald (BLR/AUT) dabei. (APA, 21.7.20128)