Militärdienst im Nacken: Hwang verzichtet auf CL-Playoff mit Salzburg

Teilnahme an Asienspielen bietet dem Südkoreaner die Chance, Militärdienst zu entgehen

Salzburg – Sollte Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg das Playoff der Champions-League-Qualifikation erreichen, müssten die "Bullen" auf Hee-Chan Hwang verzichten. Der 22-jährige Südkoreaner nimmt stattdessen im August mit seinem Land an den Asienspielen teil. Sollte sich das Team über das Turnier für die Olympischen Spiele 2020 qualifizieren, würden die Athleten vom Militärdienst befreit werden.

Dieser dauert in Südkorea gleich 21 Monate und muss bis zum Alter von 28 Jahren absolviert werden.

"Das war so ausgemacht und sogar Teil der Vertragsverlängerung mit Hee-Chan. Die Asienspiele haben für ihn und sein Land einen irrsinnigen Stellenwert", sagt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund zu "Sky".

Am Montag wird Salzburgs Gegner in der dritten Qualifikationsrunde ausgelost. Danach würde den Österreichern nur noch das Playoff vom erstmaligen Einzug in die Königsklasse in der Red-Bull-Ära trennen. (red, 21.7.2018)